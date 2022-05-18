Пешеход сломал боковое зеркало машины после конфликта с водителем во дворе 11-го микрорайона 18.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Пешеход сломал боковое зеркало машины из-за «внезапно возникшего словесного конфликта» с водителем. «Тойота» ехала во дворе 11-го микрорайона, ей управляла 33-летняя местная жительница. Пешехода — 41-летнего, ранее судимого мужчину, задержали полицейские.

Ущерб от сломанного зеркала — 40 тысяч рублей — признан значительным, поэтому открыто уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Что именно послужило причиной конфликта, в полиции не сообщили.

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Метки:
происшествия, микрорайон 11, хулиганство
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