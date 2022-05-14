Зеленоградские спортсменки завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по фигурному катанию на роликовых коньках. Участницам от 9 до 16 лет.
- Амелия Антонович — 1 место (разряд «Кандидат в мастера спорта»)
- Ева Бучавая — 6 место (1 спортивный разряд)
- Мелита Баранова — 2 место (2 спортивный разряд)
- Елизавета Гомозова — 5 место (2 спортивный разряд)
- Мария Капичникова — 1 место (1 юношеский разряд)
- Мария Збаровская — 3 место (1 юношеский разряд)
- Емельянова Валерия — 1 место (2 юношеский разряд)
- Вероника Шермергор — 1 место («Юный фигурист»)
- Юлиана Блинова — 2 место («Юный фигурист»)
Все спортсменки занимаются фигурным катанием на коньках в спортшколе №10 на Озёрной аллее, а смежным видом — фигурным катанием на роликовых коньках в спорткомплексе «Савелки». Их ледовые тренеры — Наталья Егорова и Алексей Соловьев. Тренер по фигурному катанию на роликовых коньках — Елена Эйсмонт.
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