Зеленоградские спортсменки выиграли чемпионат России по фигурному катанию на роликовых коньках 14.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские спортсменки завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по фигурному катанию на роликовых коньках. Участницам от 9 до 16 лет.

  • Амелия Антонович — 1 место (разряд «Кандидат в мастера спорта»)
  • Ева Бучавая — 6 место (1 спортивный разряд)
  • Мелита Баранова — 2 место (2 спортивный разряд)
  • Елизавета Гомозова — 5 место (2 спортивный разряд)
  • Мария Капичникова — 1 место (1 юношеский разряд)
  • Мария Збаровская — 3 место (1 юношеский разряд)
  • Емельянова Валерия — 1 место (2 юношеский разряд)
  • Вероника Шермергор — 1 место («Юный фигурист»)
  • Юлиана Блинова — 2 место («Юный фигурист»)

Все спортсменки занимаются фигурным катанием на коньках в спортшколе №10 на Озёрной аллее, а смежным видом — фигурным катанием на роликовых коньках в спорткомплексе «Савелки». Их ледовые тренеры — Наталья Егорова и Алексей Соловьев. Тренер по фигурному катанию на роликовых коньках — Елена Эйсмонт.

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Метки:
спорт, ролики, фигурное катание, Эйсмонт Елена Николаевна
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