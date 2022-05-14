Все спортсменки занимаются фигурным катанием на коньках в спортшколе №10 на Озёрной аллее, а смежным видом — фигурным катанием на роликовых коньках в спорткомплексе «Савелки». Их ледовые тренеры — Наталья Егорова и Алексей Соловьев. Тренер по фигурному катанию на роликовых коньках — Елена Эйсмонт.