Автомобиль каршеринга «Делимобиль» врезался в фонарный столб на Центральном проспекте, возле корпуса 445. От удара столб накренился. Перед автомобиля разбит. ДТП произошло в четверг рано утром. Фотографии в редакцию «Зеленоград.ру» прислали очевидцы. Что делает рядом вторая машина каршеринга, пока неизвестно.