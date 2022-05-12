Каршеринг BelkaCar начал работать в Зеленограде
Фото: instagram.com/dikens_vinil
Автомобиль каршеринга «Делимобиль» врезался в фонарный столб на Центральном проспекте, возле корпуса 445. От удара столб накренился. Перед автомобиля разбит. ДТП произошло в четверг рано утром. Фотографии в редакцию «Зеленоград.ру» прислали очевидцы. Что делает рядом вторая машина каршеринга, пока неизвестно.
Фото: .me/dtp777
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