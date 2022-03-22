Мальчик 13 лет получил ожоги обеих ладоней и спины, катаясь с другом на самокате в районе парковки у торгового центра «Ольга». Он выехал на проезжую часть и упал в горячий гудрон.

Мальчишки выехали с парковки торгового центра и направились к Панфиловскому проспекту, где шли дорожные работы. Хотя дорога была ограждена конусами, ребята въехали на нее и пытались балансировать между бордюром и дорогой. Один из них не удержал равновесия и упал на горячий гудрон, сообщает МК.

Однако, в этот момент мимо проезжал профессиональный спасатель, который быстро отреагировал на ситуацию, оказал мальчику первую помощь и вызвал скорую.

Ребенок был госпитализирован с сильным ожогом обеих ладоней четвертой степени и ожогом спины. Благодаря тому, что мальчик был одет в теплую одежду, от ожогов пострадало лишь 3% кожи.