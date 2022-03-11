В листовках, которые раздают прохожим — цены:

носки — от 50 рублей

нижнее бельё — от 70 рублей

футболки и халаты — от 200 рублей

кофты, юбки и брюки — от 300-400 рублей

обувь — от 800 рублей

куртки — от 1200 рублей и т. д.

По ценникам, стилю и набору товаров «5 Сезон» очень напоминает магазин низких цен, который занимал это же помещение до Home Market. Правда, тот располагался на гораздо большей площади, часть её с тех пор отошла «Детскому миру», который продолжает работать по соседству.