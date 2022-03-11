В листовках, которые раздают прохожим — цены:
- носки — от 50 рублей
- нижнее бельё — от 70 рублей
- футболки и халаты — от 200 рублей
- кофты, юбки и брюки — от 300-400 рублей
- обувь — от 800 рублей
- куртки — от 1200 рублей и т. д.
По ценникам, стилю и набору товаров «5 Сезон» очень напоминает магазин низких цен, который занимал это же помещение до Home Market. Правда, тот располагался на гораздо большей площади, часть её с тех пор отошла «Детскому миру», который продолжает работать по соседству.
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