Магазин «5 Сезон» открылся в 9-м микрорайоне — одежда, обувь, аксессуары и хозяйственные товары 11.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Новый магазин «5 Сезон» открылся на втором этаже корпуса 900 — над супермаркетом «Перекрёсток», на месте закрывшегося не так давно Home Market. В ассортименте — одежда, обувь, аксессуары и хозяйственные товары. Часы работы — с 9:00 до 21:00.

В листовках, которые раздают прохожим — цены:

  • носки — от 50 рублей
  • нижнее бельё — от 70 рублей
  • футболки и халаты — от 200 рублей
  • кофты, юбки и брюки — от 300-400 рублей
  • обувь — от 800 рублей
  • куртки — от 1200 рублей и т. д.

По ценникам, стилю и набору товаров «5 Сезон» очень напоминает магазин низких цен, который занимал это же помещение до Home Market. Правда, тот располагался на гораздо большей площади, часть её с тех пор отошла «Детскому миру», который продолжает работать по соседству.

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Метки:
магазины, микрорайон 9, новое место, одежда, обувь, Корпус 900
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