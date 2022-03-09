Отдельный ресторан сети «Теремок» со своими посадочными местами появился в «Зеленопарке» вместо точки на фудкорте.

Это первый опыт переезда «Теремка» из фуд-корта в ресторан с собственным посадочным залом. «Теремок» запустил целую программу по переезду в отдельные помещения в разных торговых центрах, рассказывал основатель сети Михаил Гончаров. В итоге переезда площадь «Теремка» в «Зеленопарке» увеличилась с 35 до 250 кв.м.

«Теремок» — сеть ресторанов русской кухни формата. Основа меню — блины с разными наполнителями. Ещё один ресторан сети в Зеленограде есть в ТЦ «Иридиум».