Ресторан «Теремок» в «Зеленопарке» переехал из фуд-корта в отдельное помещение со своими посадочными местами 09.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Отдельный ресторан сети «Теремок» со своими посадочными местами появился в «Зеленопарке» вместо точки на фудкорте.

Это первый опыт переезда «Теремка» из фуд-корта в ресторан с собственным посадочным залом. «Теремок» запустил целую программу по переезду в отдельные помещения в разных торговых центрах, рассказывал основатель сети Михаил Гончаров. В итоге переезда площадь «Теремка» в «Зеленопарке» увеличилась с 35 до 250 кв.м.

«Теремок» — сеть ресторанов русской кухни формата. Основа меню — блины с разными наполнителями. Ещё один ресторан сети в Зеленограде есть в ТЦ «Иридиум».

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Метки:
рестораны и кафе, новое место, зеленопарк
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