Стала известна дата открытия гастрономического центра «Станция» на Крюковоской площади — 19 марта, в субботу. Центр построили уже давно, но открытие переносили из-за эпидемии ковида. Подробности станут известны к концу следующей недели, а пока напишите, что вы ждете от «Станции» — какие заведения, кухни, форматы, развлечения и другие услуги вы хотели бы там видеть.
Пишите в комментариях, в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
H&M, IKEA,Jysk, CStore — магазины в торговых центрах в Зеленограде и окрестностях прекращают работать Истории
«Отработали не на пять». Префектура признала проблемы при организации «Лыжни России» и пообещала исправиться Истории
Кинотеатры меняют репертуар из-за санкций. Нового «Бэтмена» и мультфильм про девочку-панду мы в кино не увидим Новости
Поездки в городском транспорте четыре месяца будут дешевле, если оплачивать их картой «Мир» в телефоне Новости
Более двухсот приезжих рабочих мусорного комплекса уехали из общежития в жилом доме. Этого добились местные жители Истории
Водители так и не научились правильно разъезжаться на перекрестке Сосновой и Озерной аллей. Есть четыре способа, как всё исправить Истории