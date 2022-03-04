Стала известна дата открытия гастрономического центра «Станция» на Крюковоской площади — 19 марта, в субботу. Центр построили уже давно, но открытие переносили из-за эпидемии ковида. Подробности станут известны к концу следующей недели, а пока напишите, что вы ждете от «Станции» — какие заведения, кухни, форматы, развлечения и другие услуги вы хотели бы там видеть.

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