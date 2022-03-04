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Гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади откроется 19 марта 04.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Стала известна дата открытия гастрономического центра «Станция» на Крюковоской площади — 19 марта, в субботу. Центр построили уже давно, но открытие переносили из-за эпидемии ковида. Подробности станут известны к концу следующей недели, а пока напишите, что вы ждете от «Станции» — какие заведения, кухни, форматы, развлечения и другие услуги вы хотели бы там видеть.

Пишите в комментариях, в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
рестораны и кафе, крюковская площадь, гастрономический центр станция
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Обсуждение
Alex Z
1 час назад
Ранее были сообщения, что в "Станции", якобы, планируется открытие, в том числе, винного бутика SimleWine. Достоверной информацией кто-либо обладает?
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