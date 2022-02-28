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Семь машин столкнулись на Ленинградском шоссе в районе Елино 28.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Семь машин, среди которых есть «Камаз» и такси, столкнулись в субботу на Ленинградском шоссе на участке между Черной грязью и Елино по направлению к Санкт-Петербургу.

Судя по фотографиям поисково-спасательного отряда Солнечногорска, для некоторых машин авария обернулась серьёзным ущербом. Разбиты передние и задние части автомобилей, помяты крылья и бамперы.

О пострадавших в ДТП людях — водителях, пассажирах, пешеходах — ничего не сообщается. Однако, в комментарии к фото говорится, что помощь спасателей не понадобилась.

Что стало причиной ДТП, не сообщается. Возможно, на дороге была гололедица. В 1-м батальоне ДПС не стали комментировать аварию и ее причины.

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Метки:
дтп, происшествия, ленинградское шоссе
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