Семь машин, среди которых есть «Камаз» и такси, столкнулись в субботу на Ленинградском шоссе на участке между Черной грязью и Елино по направлению к Санкт-Петербургу.
Судя по фотографиям поисково-спасательного отряда Солнечногорска, для некоторых машин авария обернулась серьёзным ущербом. Разбиты передние и задние части автомобилей, помяты крылья и бамперы.
О пострадавших в ДТП людях — водителях, пассажирах, пешеходах — ничего не сообщается. Однако, в комментарии к фото говорится, что помощь спасателей не понадобилась.
Что стало причиной ДТП, не сообщается. Возможно, на дороге была гололедица. В 1-м батальоне ДПС не стали комментировать аварию и ее причины.
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