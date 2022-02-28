Семь машин, среди которых есть «Камаз» и такси, столкнулись в субботу на Ленинградском шоссе на участке между Черной грязью и Елино по направлению к Санкт-Петербургу.

Судя по фотографиям поисково-спасательного отряда Солнечногорска, для некоторых машин авария обернулась серьёзным ущербом. Разбиты передние и задние части автомобилей, помяты крылья и бамперы.