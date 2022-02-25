Не менее тысячи человек задержали в четверг вечером в Москве на на акции против войны с Украиной. Тридцать человек из числа задержанных были доставлены в четверг в отделы полиции Зеленограда. Один из местных жителей передал задержанным еду и воду, а до этого сам вышел на площадь Юности с одиночным пикетом.

Данные о числе задержанных опубликовал проект «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом). 16 человек доставили в отдел по районам Матушкино и Савелки, 14 человек — в отдел Крюково.

Задержанные сообщили, что в маленьком автозаке, где не всем хватало места, их удерживали несколько часов. Одному из них, Вячеславу Москвичеву, при задержании сломали палец, он сказал, что полицейские не давали ему вызвать скорую. У одной из задержанных забрали мобильный. У людей хотят брать отпечатки пальцев.

Помощь задержанным на таких акциях, которых отвозят в Зеленоград, собирают в специальном телеграм-чате SZAOPeredachi. Житель Зеленограда Сергей сообщил там, что передал задержанным еду и воду.

А до этого Сергей сам вышел с одиночным пикетом на площадь Юности и простоял там около 40 минут. «Несколько человек сказали спасибо, молодёжь интересовалась, — рассказал он „Зеленоград.ру“ , — Один человек спросил разрешения сфотографировать. Потом эту фотографию я увидел в первом отделе [полиции], где я передавал продукты и просил не держать людей часами в автозаке. Сотрудники угрозыска предложили оформить протокол, я использовал 51 статью Конституции и не стал давать показания».

Акции с требованием заключить мир с Украиной прошли в десятках городов России. На них задержали более 1700 участников.

Петиция с требованием остановить войну набрала за сутки почти 450 тысяч голосов — это очень высокая скорость набора подписей, и само количество подписей тоже относительно большое.