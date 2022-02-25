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Более тысячи человек задержали на антивоенной акции в Москве. Тридцать из них привезли в Зеленоград 25.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Не менее тысячи человек задержали в четверг вечером в Москве на на акции против войны с Украиной. Тридцать человек из числа задержанных были доставлены в четверг в отделы полиции Зеленограда. Один из местных жителей передал задержанным еду и воду, а до этого сам вышел на площадь Юности с одиночным пикетом.

Данные о числе задержанных опубликовал проект «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом). 16 человек доставили в отдел по районам Матушкино и Савелки, 14 человек — в отдел Крюково.

Задержанные сообщили, что в маленьком автозаке, где не всем хватало места, их удерживали несколько часов. Одному из них, Вячеславу Москвичеву, при задержании сломали палец, он сказал, что полицейские не давали ему вызвать скорую. У одной из задержанных забрали мобильный. У людей хотят брать отпечатки пальцев.

Помощь задержанным на таких акциях, которых отвозят в Зеленоград, собирают в специальном телеграм-чате SZAOPeredachi. Житель Зеленограда Сергей сообщил там, что передал задержанным еду и воду.

А до этого Сергей сам вышел с одиночным пикетом на площадь Юности и простоял там около 40 минут. «Несколько человек сказали спасибо, молодёжь интересовалась, — рассказал он „Зеленоград.ру“ , — Один человек спросил разрешения сфотографировать. Потом эту фотографию я увидел в первом отделе [полиции], где я передавал продукты и просил не держать людей часами в автозаке. Сотрудники угрозыска предложили оформить протокол, я использовал 51 статью Конституции и не стал давать показания».

Акции с требованием заключить мир с Украиной прошли в десятках городов России. На них задержали более 1700 участников.

Петиция с требованием остановить войну набрала за сутки почти 450 тысяч голосов — это очень высокая скорость набора подписей, и само количество подписей тоже относительно большое.

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Метки:
митинг, политика, сюжет: война с украиной 2022
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Обсуждение
Alex Z
Вчера, 14:01
К счастью, как набираются голоса под подобными "петициями" не для кого не секрет. Каждый, кто хоть раз участвовал в голосовании за такие петиции (вспомним хоть ту же самую петицию о возвращении парковок на Центральном), знает, что это и за деньги сделать можно, и очень нехитрыми (и бесплатными!) техническими средствами. Печально, что администрация zelenograd.ru делает вид, что не в курсе событий.
Майкл Маерс
Вчера, 14:12
Я не против Украинцев,но я против наглых хохлов и бендеровцев.Гнать их пинком под зад отсюда!
Александр Эрлих
Вчера, 14:52
Каждый, кто хоть раз участвовал в голосовании за такие петиции (вспомним хоть ту же самую петицию о возвращении парковок на Центральном), знает, что это и за деньги сделать можно, и очень нехитрыми (и бесплатными!) техническими средствами. Печально, что администрация zelenograd.ru делает вид, что не в курсе событий.
Да, накрутки возможны при желании. Поэтому мы и пишем, что это относительно большие числа, и относительно большая скорость набора подписей. Это не значит, что все подписи достоверные.
Alex Z
Вчера, 16:30
Да, накрутки возможны при желании.
Что значит "возможны"? Данный сервис априори нацелен на извлечение прибыли из требуемого организаторам той или иной петиции числа голосов и ничуть этого не скрывает. За 1000р вы получите (по данным годовой давности) прибавку 100-150 голосов минимум, а имея познания среднего уровня в IT-области за сутки одному человеку реально организовать до 1000 голосов. Так что весь вопрос в деньгах и/или числе привлеченных спецов средней руки (что, впрочем, тоже упирается в деньги).
Так что увы и ах, но инфе о числе проголосовавших на упомянутом ресурсе верить можно, разве что, при голосовании за сугубо местные, локальные инициативы, когда никто не будет вкладывать миллионы в их продвижение.
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