О проблемах с выдачей наличных в банкоматах рассказали читатели «Зеленоград.ру». Точно известно о проблемах с некоторыми банкоматами «Тинькоффа» и Сбербанка.

В одних деньги заканчивались буквально на глазах — первый клиент снял весь остаток, а следующий в очереди остался ни с чем. В других банкоматах можно было снять лишь небольшую сумму — около четырех тысяч.

«Мы наблюдаем спрос на снятие наличных и в усиленном порядке пополняем наши банкоматы», сообщили в четверг вечером в банке «Тинькофф». В банке заверили, что располагают достаточной ликвидностью, все системы работают в штатном режиме, операции клиентов — физических и юридических лиц проводятся без ограничений, сказал представитель банка.

Сбербанк также отметил «увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств». В Сбербанке заявили, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.

Если всё обстоит так, как говорят банки, то, вероятно, к пятнице в банкоматах снова будет достаточно денег.

Ажиотаж со снятием наличным происходит на фоне военных действий, которые начала Россия на территории Украины и последовавших за этим резким падением курса рубля и ожиданием последствий экономических санкций со стороны других стран, которые могут привести к росту цен и проблемам в банковской системе.

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