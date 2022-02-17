Видеозаписи в интернете, на которое попало нарушение правил, достаточно для полиции, чтобы найти и наказать водителя. О двух таких недавних случаях рассказали в зеленоградской полиции.

В первом случае автомобиль «Тойота Прадо» ехал по пешеходной дорожке в парке Победы. На видео его снял пешеход. ГИБДД нашли водителя — зеленоградец 26 лет — и составили административный материал за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам (часть 2 статьи 12.15 КоАП РФ). Максимальное наказание — штраф 2000 рублей.

Другой случай произошёл с 50-летней приезжей за рулем «Киа Рио» — она проехала по встречной полосе на улице Советской. Это снял видеорегистратор. За это по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ полагается либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав на срок до полугода.