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Водителей штрафуют по любительским видеозаписям нарушений в интернете: за езду по пешеходной дорожке в парке Победы и по встречке в Крюково 17.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Видеозаписи в интернете, на которое попало нарушение правил, достаточно для полиции, чтобы найти и наказать водителя. О двух таких недавних случаях рассказали в зеленоградской полиции.

В первом случае автомобиль «Тойота Прадо» ехал по пешеходной дорожке в парке Победы. На видео его снял пешеход. ГИБДД нашли водителя — зеленоградец 26 лет — и составили административный материал за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам (часть 2 статьи 12.15 КоАП РФ). Максимальное наказание — штраф 2000 рублей.

Другой случай произошёл с 50-летней приезжей за рулем «Киа Рио» — она проехала по встречной полосе на улице Советской. Это снял видеорегистратор. За это по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ полагается либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав на срок до полугода.

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Метки:
автомобиль, безопасность дорожного движения, штраф
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Водителей штрафуют по любительским видеозаписям нарушений в интернете: за езду по пешеходной дорожке в парке Победы и по встречке в Крюково Новости
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