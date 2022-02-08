Достроили здание новой школы в 17 микрорайоне. Ожидается, что она примет учеников 1 сентября 08.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Достроена новая школа на 1100 мест в 17 микрорайоне — застройщик получил в комитете строительного надзора заключение о соответствии построенного здания проектной документации. Новое здание будет находиться в ведении школы 1150. Как ожидается, школа будет готова принять детей уже с первого сентября.

Школу построил инвестор жилого комплекса, но после ввода в эксплуатацию она будет передана городу. Когда в новую школу можно будет записать детей, будут зависеть от сроков передачи школу в ведение департамента образования, сказал замглавы управы Крюково Максим Антонов.

В трёхэтажной школе предусмотрено все, что необходимо для учебы и занятий спортом: помимо стандартных классов запланированы помещения для шитья и кулинарии, кабинеты для изучения анатомии, компьютерные классы и мастерские для работы по дереву и металлу, библиотека с медиатекой и конференц-залом. Здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями.

Занятия спортом у младших классов будут проходить в гимнастическом зале, а у старших — в двух больших спортзалах с раздевалками и душевыми комнатами. В тёплое время года подвижные игры, тренировки и уроки можно будет проводить на открытом воздухе. Для этого на территории школы обустроят спортивные площадки и зоны отдыха. Благоустройство школьной территории власти намерены проверить весной.

В этом году в 17-м микрорайоне также запланировано завершение строительства второго детского сада на 250 мест. Ожидается, он будет достроен к концу сентября, но по мнению главы управы Крюково Андрея Журавлева, откроется для малышей только в 2023 году.

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Метки:
строительство, школы, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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