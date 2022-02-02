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Для ремонта Пятницкого шоссе впервые применили асфальт повышенной износоустойчивости 02.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Два участка Пятницкого шоссе в прошлом году отремонтировали с использованием нового для региональных дорог Московской области материала — «евроасфальта» (А16ВН), который отличается большей плотностью за счет наличия в асфальтобетонной смеси различных фракций щебня. Это обеспечивает высокий уровень износоустойчивости.

На Пятницком шоссе такой вид покрытия уложили на участке с 11 км по 15,2 км — от деревни Мелечкино до деревни Новая, и с 15,8 км по 20 км — от деревни Полежайки до деревни Соколово.

Из соседних районов по новой технологии отремонтировали участок подъездной дороги к аэропорту Шереметьево в городском округе Лобня, а также два участка улицы Чайковского в Клину, говорится в сообщении областного министерства транса.

Всего в 2021 году в Подмосковье обновили почти две тысячи км автодорог, из них 900 км — на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», из которых 175 км (19%) — по новой технологии.

О дальнейшем использовании евроасфальта при строительстве и ремонте дорог ничего не сообщается.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе
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