Кроме четырех легковых автомобиля, по сведениям пожарных, в строении автосервиса сгорело оборудование, утеплитель и деревянный обрешетник кровли на общей площади 80 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.

В «Алекс-авто» говорят, что сейчас этот сервис закрыт — решают, что делать дальше. Сколько времени уйдет на ликвидацию последствий пожара тоже пока неизвестно. У компании «Алекс-авто» есть несколько точек автосервиса в Зеленограде — они работают в штатном режиме.