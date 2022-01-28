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Автоцентр «Алекс-авто» на Сосновой аллее сгорел вместе с четырьмя машинами 28.01.2022 ZELENOGRAD.RU

В пожаре в автоцентре «Алекс-авто» на Сосновой аллее сгорело четыре машины. Сигнал о пожаре поступил в ночь на четверг. Пожарные обнаружили, что с внутренней части здания валит густой дым.

Кроме четырех легковых автомобиля, по сведениям пожарных, в строении автосервиса сгорело оборудование, утеплитель и деревянный обрешетник кровли на общей площади 80 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.

В «Алекс-авто» говорят, что сейчас этот сервис закрыт — решают, что делать дальше. Сколько времени уйдет на ликвидацию последствий пожара тоже пока неизвестно. У компании «Алекс-авто» есть несколько точек автосервиса в Зеленограде — они работают в штатном режиме.

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Метки:
автомобиль, происшествия, пожары, сосновая аллея
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