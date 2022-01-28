В пожаре в автоцентре «Алекс-авто» на Сосновой аллее сгорело четыре машины. Сигнал о пожаре поступил в ночь на четверг. Пожарные обнаружили, что с внутренней части здания валит густой дым.
instagram.com/mchs_zelao
instagram.com/mchs_zelao
instagram.com/mchs_zelao
Кроме четырех легковых автомобиля, по сведениям пожарных, в строении автосервиса сгорело оборудование, утеплитель и деревянный обрешетник кровли на общей площади 80 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.
В «Алекс-авто» говорят, что сейчас этот сервис закрыт — решают, что делать дальше. Сколько времени уйдет на ликвидацию последствий пожара тоже пока неизвестно. У компании «Алекс-авто» есть несколько точек автосервиса в Зеленограде — они работают в штатном режиме.
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Металлообрабатывающее производство с использованием 3D-печати начали строить в промзоне Алабушево Хайтек
Более шестисот рабочих мест создадут на новом производстве в Восточной зоне. Там будут выпускать стройматериалы и дома на колесах Новости
Рубить или ждать, пока сами упадут? Независимый эксперт по просьбе «Зеленоград.ру» оценил деревья, назначенные под вырубку Истории
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется ассистент стоматолога Реклама
«Мы живём в постоянном ремонте и сырости — на стенах плесень и грибы». История квартиры, где после капремонта регулярно прорывает стояк с горячей водой Истории
Поликлиники перешли на дистанционное обслуживание пациентов с симптомами ОРВИ: консультация, больничный, рецепт — всё это теперь доступно без визита в поликлинику Истории
Ночной полет по зимнему лесопарку между 4 и 12 микрорайонами. Съемка с дрона — смотрите красивое видео Жизнь
Для продажи дорогих массажеров пенсионеров заманивают бесплатными продуктовыми наборами. Офис компании, где их обрабатывают, находится в 9-м микрорайоне Истории
Афиша «Ведогонь-театра»: Необыкновенный концерт, Двенадцатая ночь, детские экскурсии и другие события февраля Афиша
Срок карантина после контакта с больными коронавирусом сократили до одной недели. Вот что делать с действующими предписаниями Новости
Школьники и учащиеся колледжей теперь могут покупать месячный проездной на электричку с 50-процентной скидкой. По совпадению он стоит 2022 рубля Новости
Мастер-класс «Нейро-арт» по рисованию с использованием нейросети — 29 января, библиотека в корпусе 607А Афиша