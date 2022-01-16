Педагог высшей квалификационной категории. Доктор педагогических наук, постоянно повышавший свою квалификацию и педагогическую подготовку, в том числе в области медицины. Только за один 2020 год он прошёл четыре курса, а были ещё до и после.

Жизнерадостный, с прекрасным чувством юмора и искромётными шутками, бесконечно добрый и внимательный. Педагог с нестандартной подачей материала и нескучными уроками. Классный руководитель, на поддержку которого его подопечные всегда могли рассчитывать. Человек, который мог поднять настроение, вытащить из уныния и снять страх перед ЕГЭ. Таким его запомнили ученики — даже те, кто у него не учился. Таким его запомнили коллеги.

Он был влюблён в свою профессию, в свой предмет, говорил метафорами: «Задачи по химии не могут быть мерзкими, они прекрасны, как единороги» — фраза стала почти крылатой. Ученики даже собрали в интернете цитатник с его остроумными и забавными высказываниями.

Он говорил своим воспитанникам: «Когда ты вырастешь, ты будешь умнее меня, и я в этом уверен…» — и они ценили это как сильную моральную поддержку с верой в будущее, к которому стремились.

И даже когда самому было тяжело, он находил светлые слова для детей.

«Он когда после болезни вышел, я просто поздоровался с ним. Он мне руку протянул, хотя никогда не протягивал раньше, и когда я пожал, он сказал: „Аккуратнее немножко“. Я его спросил, что у него случилось. Он замолчал на пару секунд, потом улыбнулся и сказал: „Бандитская пуля“»; «Со мной обнялся и сказал, чтобы я была всегда здорова», — рассказывают ученики.