Учитель химии и биологии школы 1557 Евгений Валерьевич Шимков умер на 40-м году жизни 16.01.2022 ZELENOGRAD.RU

После тяжёлой болезни скончался учитель химии и биологии школы 1557 Евгений Валерьевич Шимков, горячо любимый учениками. Его не стало 14 января, а меньше чем через месяц, 12 февраля, ему исполнилось бы 40 лет.

Педагог высшей квалификационной категории. Доктор педагогических наук, постоянно повышавший свою квалификацию и педагогическую подготовку, в том числе в области медицины. Только за один 2020 год он прошёл четыре курса, а были ещё до и после.

Жизнерадостный, с прекрасным чувством юмора и искромётными шутками, бесконечно добрый и внимательный. Педагог с нестандартной подачей материала и нескучными уроками. Классный руководитель, на поддержку которого его подопечные всегда могли рассчитывать. Человек, который мог поднять настроение, вытащить из уныния и снять страх перед ЕГЭ. Таким его запомнили ученики — даже те, кто у него не учился. Таким его запомнили коллеги.

Он был влюблён в свою профессию, в свой предмет, говорил метафорами: «Задачи по химии не могут быть мерзкими, они прекрасны, как единороги» — фраза стала почти крылатой. Ученики даже собрали в интернете цитатник с его остроумными и забавными высказываниями.

Он говорил своим воспитанникам: «Когда ты вырастешь, ты будешь умнее меня, и я в этом уверен…» — и они ценили это как сильную моральную поддержку с верой в будущее, к которому стремились.

И даже когда самому было тяжело, он находил светлые слова для детей.

«Он когда после болезни вышел, я просто поздоровался с ним. Он мне руку протянул, хотя никогда не протягивал раньше, и когда я пожал, он сказал: „Аккуратнее немножко“. Я его спросил, что у него случилось. Он замолчал на пару секунд, потом улыбнулся и сказал: „Бандитская пуля“»; «Со мной обнялся и сказал, чтобы я была всегда здорова», — рассказывают ученики.

О церемонии прощания

Прощание с Евгением Шимковым состоится в понедельник, 17 января, с 12:00 до 12:40 в морге 2-й инфекционной клинической больницы по адресу: Москва, 8-я улица Соколиной Горы, дом 15, корпус 16.

Церемония продолжится в 13:15 в крематории «Горбрус» на территории Николо-Архангельского кладбища Москвы по адресу: Балашиха, Окольная улица, 6 (метро «Новокосино»).

Во время прощания будут соблюдаться строгие правила безопасности, действующие в условиях пандемии: маски на органах дыхания и перчатки обязательны. Организаторы предупреждают, что в случае нарушения церемония прощания будет прекращена. О дополнительных условиях и правилах поведения на прощании сообщат на месте.

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Метки:
некролог, школа 1557
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