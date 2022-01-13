450 человек эвакуировали из зеленоградского колледжа из-за пожара 13.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Небольшое возгорание произошло в среду днём в здании политехнического колледжа в доме 38 на проспекте Генерала Алексеева. Работники и учащиеся колледжа, около 450 человек, были эвакуированы в соседнее здание.

Как сообщил «Зеленоград.ру» оперативный дежурный пожарной части, вызов поступил в 13:13. После прибытия расчета здание было очищено от людей. Пожарные обнаружили, что горит помещение площадью три квадратных метра — в основном мебель и печатная продукция.

Уже в 13:40 преподаватели и учащиеся вернулись в здание и продолжили работу. О пострадавших ничего не известно.

С руководством колледжа связаться не удалось.

Политехнический колледж № 50 основан в 1977 году и готовит поваров, кондитеров, автомехаников, наладчик аппаратного и программного обеспечения, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, электромонтеров и электромехаников, станочников, мастеров общестроительных работ.

Помимо здания на проспекте Алексеева, к колледжу также относятся корпуса 855, 130А и помещение на первом этаже корпуса 1205, а после ремонта ему передадут здание школы в корпусе 1016.

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Метки:
происшествия, пожары, эвакуация, ГБПОУ "Политехнический колледж № 50"
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