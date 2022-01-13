Уже в 13:40 преподаватели и учащиеся вернулись в здание и продолжили работу. О пострадавших ничего не известно.

С руководством колледжа связаться не удалось.

Политехнический колледж № 50 основан в 1977 году и готовит поваров, кондитеров, автомехаников, наладчик аппаратного и программного обеспечения, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, электромонтеров и электромехаников, станочников, мастеров общестроительных работ.

Помимо здания на проспекте Алексеева, к колледжу также относятся корпуса 855, 130А и помещение на первом этаже корпуса 1205, а после ремонта ему передадут здание школы в корпусе 1016.