Небольшое возгорание произошло в среду днём в здании политехнического колледжа в доме 38 на проспекте Генерала Алексеева. Работники и учащиеся колледжа, около 450 человек, были эвакуированы в соседнее здание.
Как сообщил «Зеленоград.ру» оперативный дежурный пожарной части, вызов поступил в 13:13. После прибытия расчета здание было очищено от людей. Пожарные обнаружили, что горит помещение площадью три квадратных метра — в основном мебель и печатная продукция.
Уже в 13:40 преподаватели и учащиеся вернулись в здание и продолжили работу. О пострадавших ничего не известно.
С руководством колледжа связаться не удалось.
Политехнический колледж № 50 основан в 1977 году и готовит поваров, кондитеров, автомехаников, наладчик аппаратного и программного обеспечения, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, электромонтеров и электромехаников, станочников, мастеров общестроительных работ.
Помимо здания на проспекте Алексеева, к колледжу также относятся корпуса 855, 130А и помещение на первом этаже корпуса 1205, а после ремонта ему передадут здание школы в корпусе 1016.