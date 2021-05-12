Корпус 1016 находится в ведении колледжа с декабря 2019 года. В 2020 году прошло комплексное обследование здания, его признали ограниченно-работоспособным. До этого здание входило в состав зеленоградской школы 1692 (теперь это школа 1528).

Трехэтажный корпус построен в 1979 году, его общая площадь более 4,5 тыс. кв.м. Здание планировали отремонтировать еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что нужно привести в порядок фасад, инженерные коммуникации, выровнять стены, смонтировать пластиковые окна и двери, провести гидроизоляцию и теплоизоляцию кровли, а также покрыть ее рубероидом. Также нужна была автономная установка пожаротушения, новые выключатели, розетки и светильники, пожарная и охранная сигнализации, система видеонаблюдения, ремонт санузлов.

Контракт на 74 млн рублей на ремонт корпуса заключили с компанией «Паллада», но в 2017 года его расторгли, подрядчик к тому моменту еще не выполнил никаких работ. Причина в том, что смету и проект нужно было откорректировать и включить работы еще на 19 млн рублей, а еще на 14 млн — исключить из плана работ. Эти суммы были слишком большими, чтобы ситуацию можно было урегулировать дополнительным соглашением к контракту, поэтому его решили расторгнуть.

Политехнический колледж № 50 основан в 1977 году. За 40 лет учебное заведение подготовило более 9 тысяч квалифицированных специалистов. Здесь обучают по таким направлениям направлениям, как «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Архитектура и строительство», «Техника и технологии», «Искусство и творчество», «Энергетика и машиностроение» и «Управление и бизнес».

К колледжу также относятся корпус 855, 130А, помещение на первом этаже корпуса 1205 и здание по адресу проспект Генерала Алексеева, дом 38.