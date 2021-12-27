Поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» просит помощи в розыске родственников 54-летнего Игоря Викторовича Пискуненко. Мужчина с 12 декабря находится в медицинском учреждении Зеленограда.
Приметы. Нормальное телосложение, рост 170 сантиметров, каштановые волосы, серые глаза. Из особых примет — есть татуировки, но не уточняется, где и какие.
Информации о том, во что он был одет при поступлении в стационар, также, к сожалению, нет.
Если вы узнаёте мужчину, пожалуйста, сообщите любую информацию по телефону горячей линии «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 — или 112.
Если вы знаете его родственников и/или у вас есть с ними связь, передайте им эту информацию.
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