Поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» просит помощи в розыске родственников 54-летнего Игоря Викторовича Пискуненко. Мужчина с 12 декабря находится в медицинском учреждении Зеленограда.

Приметы. Нормальное телосложение, рост 170 сантиметров, каштановые волосы, серые глаза. Из особых примет — есть татуировки, но не уточняется, где и какие.

Информации о том, во что он был одет при поступлении в стационар, также, к сожалению, нет.