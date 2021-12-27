1
«Лиза алерт» ищет родственников попавшего в зеленоградскую больницу Игоря Пискуненко. Помогите найти 27.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» просит помощи в розыске родственников 54-летнего Игоря Викторовича Пискуненко. Мужчина с 12 декабря находится в медицинском учреждении Зеленограда.

Приметы. Нормальное телосложение, рост 170 сантиметров, каштановые волосы, серые глаза. Из особых примет — есть татуировки, но не уточняется, где и какие.

Информации о том, во что он был одет при поступлении в стационар, также, к сожалению, нет.

Если вы узнаёте мужчину, пожалуйста, сообщите любую информацию по телефону горячей линии «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 — или 112.

Если вы знаете его родственников и/или у вас есть с ними связь, передайте им эту информацию.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
розыск
Реклама
Реклама
Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 20:09
Если в больнице знают его ФИО,то значит знают и его место жительства и надо там всё узнавать,а не у нас по фотографии.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новостройку «для обманутых дольщиков» в 9 микрорайоне сдали в эксплуатацию под новым номером Новости
Боулинг на восемь дорожек (снова) открылся в Зеленограде Новости
Переход у детской поликлиники через улицу Каменка оборудуют островком безопасности и поставят камеру Новости
Перед «зебрами» на улице Радио сделают шумовые полосы Новости
Производственный комплекс построит в Восточной коммунальной зоне компания «Первый домостроительный комбинат». Что именно будут производить, пока неизвестно Новости
«Лиза алерт» ищет родственников попавшего в зеленоградскую больницу Игоря Пискуненко. Помогите найти Новости
«Наша повестка — воспитание, образование, здравоохранение, безопасная и благоприятная среда». «Совет отцов» приглашает кандидатов в муниципальные депутаты Истории
Женщина погибла в 9-м микрорайоне при пожаре в квартире Новости
В Крюково пропала 32-летняя Екатерина Ходунова — нужна помощь добровольцев. Помогите найти Новости
Водитель врезался в отбойник напротив МЖК и сделал сальто в кювет. Видео происшествия появилось в открытом доступе Новости
Рекомендации по безопасному движению во дворах разработали в Москве. Вот как может измениться ваш двор Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт». Теперь делают световые вывески, оформляют витрины и подарочные коробки под заказ Реклама
Вижу, как в Зеленограде вырубают здоровые деревья. Что я могу сделать? Истории
Полная история зеленоградского регби: от первых игр на картофельном поле до одного из самых массовых видов спорта в городе Истории
На пересечении Ленинградского шоссе и «малой бетонки» отменили левые повороты. Водители возмущены Новости
Сгорел частный дом в Алабушево. Cемье с двумя детьми нужна помощь стройматериалами и не только Новости
В Крюково оказались самые низкие цены на аренду жилья среди московских районов Новости
Хоккейная команда «Звезда России» объединила поколения в игре — рассказываем о гала-матче, прошедшем на Красной площади Реклама
Три зеленоградские школы улучшили позиции в рейтинге по поступаемости в лучшие вузы России Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Собянину разрешили избраться мэром третий раз Новости
Проезд на электричках подорожает со 2 января. Вот какие будут новые цены Истории
Заработали две новые многофункциональные заправки на М-11 возле Шереметьево. Вот что там есть, кроме топлива Истории
Можно ли детям не ходить в школу при сильных морозах? Ответы
© 1997–2021 Зеленоград.ру