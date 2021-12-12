Круглосуточный кофейный автомат сети самообслуживания Lifehacker Coffee открылся в корпусе 1516 — в помещении магазина «Верный». Любой кофе с собой стоит сто рублей. В меню: эспрессо, американо, горячий шоколад, какао, капучино, флэт уайт, мокачино, латте. Можно добавить сироп.
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