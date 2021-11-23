Сотрудники охраны торгового комплекса «Панфиловский» обнаружили бесхозную сумку, вызвавшую подозрение. На место вызвали полицию, которая оперативно выставила оцепление. Всех посетителей эвакуировали.
Фото: Tab Loid
На месте работают специалисты и кинологи с собаками, сообщил «Зеленоград.ру» источник в полиции.
На время подготовки публикации около шести вечера вторника, 23 ноября, МЧС не привлекали. Подробности выясняем.
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