Подозрительный предмет нашли в торговом комплексе «Панфиловский». Выставлено оцепление 23.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Сотрудники охраны торгового комплекса «Панфиловский» обнаружили бесхозную сумку, вызвавшую подозрение. На место вызвали полицию, которая оперативно выставила оцепление. Всех посетителей эвакуировали.

На месте работают специалисты и кинологи с собаками, сообщил «Зеленоград.ру» источник в полиции.

На время подготовки публикации около шести вечера вторника, 23 ноября, МЧС не привлекали. Подробности выясняем.

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Метки:
происшествия, эвакуация, тк "панфиловский"
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