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«Самоидентичность жителей Зеленограда» — примите участие в студенческом исследовании 17.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Группа студентов геофака МГУ в рамках курса по социологии проводят исследование на тему «Самоидентичность жителей Зеленограда». Давайте поможем им собрать материал — для этого надо анонимно ответить на несколько простых вопросов анкеты.

Потом они обещают поделиться результатами — они должны быть интересными.

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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 17:32
Интересный опрос, отправила
A T
Вчера, 17:58
Ответила. Но, по-моему, не все вопросы корректны. Например, преимущества Зеленограда перед Москвой. Считаю, это сильно зависит от района и округа, нет единой одинаковой "Москвы" даже в пределах МКАД. И для целей поездок в Подмосковье стоило бы добавить туризм, отдых, дачи и т.д.
Антон Михайлов
Вчера, 18:59
"Хотели ли бы Вы переехать основную часть Москвы на постоянное место жительства?"
это вообще что за формулировка вопроса?
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