Группа студентов геофака МГУ в рамках курса по социологии проводят исследование на тему «Самоидентичность жителей Зеленограда». Давайте поможем им собрать материал — для этого надо анонимно ответить на несколько простых вопросов анкеты.
Потом они обещают поделиться результатами — они должны быть интересными.
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это вообще что за формулировка вопроса?