Группа студентов геофака МГУ в рамках курса по социологии проводят исследование на тему «Самоидентичность жителей Зеленограда». Давайте поможем им собрать материал — для этого надо анонимно ответить на несколько простых вопросов анкеты.

Потом они обещают поделиться результатами — они должны быть интересными.