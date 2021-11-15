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Почти килограмм наркотиков нашли дома у «закладчика». А в лесу под Зеленоградом поймали другого дельца и накрыли его нарколабораторию 15.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Наркотики в большом количестве хранил дома и планировал сбыть 29-летний мужчина, задержанный сотрудниками ДПС.

Его машину остановили на Озёрной аллее возле «Ангстрема» для проверки, вероятно, по чьей-то наводке — полиция отрабатывала оперативную информацию. В машине между передними сиденьями нашли свёрток, в котором, как потом показало исследование, находилось около трёх с половиной граммов спайса — хранил для личного употребления.

Затем последовал обыск его жилища, расположенного под Зеленоградом. Там нашли и изъяли несколько свёртков с мефедроном, метамфетамином и спайсом — всего около 800 граммов.

На интервью сотруднику полиции задержанный рассказал, что всё это исключительно для личного использования, что употреблять начал недавно и что не покупал. Мол, сначала ему давали «возьми просто», а когда он стал зависим, им начали манипулировать — принесли всё это и сказали, что денежки потом отдашь, когда будут.

Сказал, что, конечно, очень сильно раскаивается и не хотел, чтобы так всё обернулось. А когда спросили о семье, даже расплакался: есть жена, которая до его задержания якобы ничего не знала, держал всё в тайне от неё. «Где-то в мае я принёс рюкзак, сказал ей, чтоб не трогала ни при каких обстоятельствах — вот и всё».

По его утверждению, он никогда не сбывал наркотики, однако в интервью упомянул, что в 18 лет получил судимость. За что — полиция не уточняет.

Тем временем следствие установило: подозреваемый приобрёл наркотические средства с целью последующего сбыта на территории Зеленограда в виде «тайников-закладок», говорится в сообщении полиции. Подозреваемого заключили под стражу.

В отношении него возбудили несколько уголовных дел по статьям 30, часть 3 (приготовление к преступлению), 228, часть 2 (незаконное приобретение наркотических средств, хранение, перевозка и так далее) и самой тяжёлой из перечисленных 228.1, часть 4 (незаконный сбыт и т. д. — в данном случае в крупном размере). Санкции по последней предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Видео: УВД по Зеленограду / зеленоград.мск.мвд.рф

По тем же статьям 30 и 228.1 возбудили уголовные дела в отношении другого подозреваемого, пойманного с поличным в лесу рядом с деревней Жилино под Зеленоградом.

Полиция задержала 26-летнего мужчину, когда он пытался забрать закладку с химическими реактивами из тайника, сообщает пресс-служба областной полиции. Там нашли 13 канистр с какой-то жидкостью и два полимерных свёртка с гранулированным веществом, ещё семь ёмкостей обнаружили у него в машине. Выяснилось, что это химические реактивы и прекурсоры для изготовления мефедрона, как пояснил сам задержанный. Он также признался, что производит его в нарколаборатории, которую организовал в съёмном доме в деревне Поярково — тоже недалеко от Зеленограда.

При обыске дома сотрудники полиции изъяли упаковочное и лабораторное оборудование (стеклянные колбы, воронку, магнитный смешиватель, насос и реактор), полиэтиленовую плёнку, средства индивидуальной защиты, полимерные ёмкости и более 250 литров химических реактивов и прекурсоров, содержащих мефедрон. Подозреваемого также заключили под стражу.

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Метки:
происшествия, наркотики
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Обсуждение
A T
6 часов назад
Расплакался и раскаялся, бедненький. Если кто и заслуживает сочувствия и реабилитации, так это семьи зависимых - такого опыта никому не пожелаешь. Так что жене в каком-то смысле повезло: узнала, пока ещё не поздно.
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