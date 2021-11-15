На интервью сотруднику полиции задержанный рассказал, что всё это исключительно для личного использования, что употреблять начал недавно и что не покупал. Мол, сначала ему давали «возьми просто», а когда он стал зависим, им начали манипулировать — принесли всё это и сказали, что денежки потом отдашь, когда будут.

Сказал, что, конечно, очень сильно раскаивается и не хотел, чтобы так всё обернулось. А когда спросили о семье, даже расплакался: есть жена, которая до его задержания якобы ничего не знала, держал всё в тайне от неё. «Где-то в мае я принёс рюкзак, сказал ей, чтоб не трогала ни при каких обстоятельствах — вот и всё».

По его утверждению, он никогда не сбывал наркотики, однако в интервью упомянул, что в 18 лет получил судимость. За что — полиция не уточняет.

Тем временем следствие установило: подозреваемый приобрёл наркотические средства с целью последующего сбыта на территории Зеленограда в виде «тайников-закладок», говорится в сообщении полиции. Подозреваемого заключили под стражу.

В отношении него возбудили несколько уголовных дел по статьям 30, часть 3 (приготовление к преступлению), 228, часть 2 (незаконное приобретение наркотических средств, хранение, перевозка и так далее) и самой тяжёлой из перечисленных 228.1, часть 4 (незаконный сбыт и т. д. — в данном случае в крупном размере). Санкции по последней предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.