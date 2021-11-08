СТО Зеленоград: спонсор темы
Аномальные пробки образовались в «старом» городе. Вероятно, из-за ремонта дороги на Ленинградке перед Чашниково 08.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Бордово-красные пробки парализовали большую часть «старого» города на несколько часов вечером в понедельник, 8 ноября, даже после часа пик.

Стоят Центральный проспект, улица Юности, улица Лётчика Полагушина до Панфиловского проспекта, Берёзовая аллея до пересечения с ней и другие прилегающие дороги.

Затор предположительно создали дорожные работы по замене асфальта на Ленинградском шоссе в районе Чашниково. Он начинается в сторону области от съезда на Московский проспект и тянется почти на девять километров вперёд.

Пробка на этом участке Ленинградки наблюдается с утра — и многие водители, вероятно, решили объехать его через «старый» город. В результате дорожную карту Зеленограда покрыла бордово-красная паутина заторов.

Как долго продолжится ремонт асфальта на этом участке трассы — неизвестно.

Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ленинградское шоссе, пробки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Аномальные пробки образовались в «старом» городе. Вероятно, из-за ремонта дороги на Ленинградке перед Чашниково Новости
Как поезд на станции Крюково увез сто детсадовцев без родителей — и другие железнодорожные истории прошлого века Истории
В газете зеленоградской префектуры к лицу героя репортажа дорисовали маску Жизнь
Экспресс доставка зоотоваров по Зеленограду и Андреевке всего за 1 час. Бесплатная от суммы 999 рублей. Реклама
Водителя жёстко задержали на площади Юности при попытке помешать эвакуации его машины. Это попало на видео Истории
Возле Фирсановского моста скопились большие пробки. С новым подрядчиком работ проблемы, как и с прошлым Новости
Архитектурный центр Зеленограда отказались признать объектом культурного наследия Истории
«Жилищник» уволил трех работников из-за отсутствия вакцинации. Это незаконно, посчитал прокурор и подал в суд Новости
Благоустройство сквера в 11-м микрорайоне отложили из-за нехватки денег Новости
Как пожаловаться на плохую работу по капитальному ремонту дома, чтобы это сработало — инструкция «Зеленоград.ру» Истории
Лабораторная служба «Хеликс» открылась в Зеленограде: акции ноября, анализы, процедурный кабинет, прием врачей Реклама
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
170 лет назад была открыта станция Крюково. Вот подборка интереснейших статей о её истории Истории
«Девочку с воздушным шаром» Бэнкси нарисовали на подъезде зеленоградского дома Жизнь
Первый коммерческий арендатор на первом этаже появился в новостройке 9-го микрорайона Новости
«От нелегалов на стройке мы отличаемся только тем, что мы русские». Осужденные в исправительном центре Зеленограда пожаловались на переработки и жесткий контроль. Вот что их не устраивает и что отвечает руководство колони Истории
Ищем 70 гурманов для дегустации. Возьмите на пробу мясные и рыбные котлеты и пельмени семейного предприятия «Статус», чтобы оставить честный отзыв Партнерский материал
Торговый центр «Грин" — какие магазины работают с 28 октября по 8 ноября Реклама
Один человек тяжело пострадал во время пожара в 15-м микрорайоне. Вместе с ним спасли ещё четверых Новости
Участки рядом с Зеленоградом в подарок при покупке дома в комплектации «под ключ» от компании «ДачаЗел» Реклама
Редкие уникальные ароматы — огромный выбор и удобный заказ в Зеленограде от Perfum Cafe Партнерский материал
Общий двор 23-го микрорайона: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Некоторые поезда МЦД-3 будут по-прежнему ходить до Ленинградского вокзала Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру