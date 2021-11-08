Бордово-красные пробки парализовали большую часть «старого» города на несколько часов вечером в понедельник, 8 ноября, даже после часа пик.

Стоят Центральный проспект, улица Юности, улица Лётчика Полагушина до Панфиловского проспекта, Берёзовая аллея до пересечения с ней и другие прилегающие дороги.

Затор предположительно создали дорожные работы по замене асфальта на Ленинградском шоссе в районе Чашниково. Он начинается в сторону области от съезда на Московский проспект и тянется почти на девять километров вперёд.

Пробка на этом участке Ленинградки наблюдается с утра — и многие водители, вероятно, решили объехать его через «старый» город. В результате дорожную карту Зеленограда покрыла бордово-красная паутина заторов.



Как долго продолжится ремонт асфальта на этом участке трассы — неизвестно.