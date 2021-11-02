Туман опустился на город и окрестности около пяти часов вечера 1 ноября и не рассеивался большую часть следующего дня. Из-за тумана задержали и отменили более 200 авиарейсов, в том числе в Шереметьево (15 отмен и 51 задержка). По предсказанию МЧС, туман уйдёт лишь во второй половине вторника.



Сделали для вас подборку видов погружённого в дымку города от читателей «Зеленоград.ру» — атмосфера в духе «Сайлент-хилл» и романов Стивена Кинга.