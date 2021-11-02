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Туман накрыл город на сутки. Подборка атмосферных фотографий 02.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Туман опустился на город и окрестности около пяти часов вечера 1 ноября и не рассеивался большую часть следующего дня. Из-за тумана задержали и отменили более 200 авиарейсов, в том числе в Шереметьево (15 отмен и 51 задержка). По предсказанию МЧС, туман уйдёт лишь во второй половине вторника.

Сделали для вас подборку видов погружённого в дымку города от читателей «Зеленоград.ру» — атмосфера в духе «Сайлент-хилл» и романов Стивена Кинга.

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Метки:
погода
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 21:17
"По предсказанию МЧС, туман уйдёт лишь во второй половине вторника"
Вот уже вечер вторника...Туман,туман и ещё раз туман... Домов напротив не видно...
Вообще то погоду обычно пытается предсказать гидрометцентр,при чём здесь МЧС?
Ну в общем, два этих министерства не угадали погоду ))))
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