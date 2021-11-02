Туман опустился на город и окрестности около пяти часов вечера 1 ноября и не рассеивался большую часть следующего дня. Из-за тумана задержали и отменили более 200 авиарейсов, в том числе в Шереметьево (15 отмен и 51 задержка). По предсказанию МЧС, туман уйдёт лишь во второй половине вторника.
Сделали для вас подборку видов погружённого в дымку города от читателей «Зеленоград.ру» — атмосфера в духе «Сайлент-хилл» и романов Стивена Кинга.
Вид из Андреевки на 15-й и 16-й микрорайоны 1 ноября в 17:11
Фото: Елена Ильина
Зеленоград в час ночи 2 ноября — вид на 18-й микрорайон и парк 20-го микрорайона
Фото: Ольга Лобанова
Фото: Ольга Лобанова
Фото: Ольга Лобанова
Утро на городском пруду
Фото: instagram.com/just.about.all.around
Фото: instagram.com/just.about.all.around
Фото: instagram.com/just.about.all.around
А так в Москве
Фото: агентство "Москва"
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Вот уже вечер вторника...Туман,туман и ещё раз туман... Домов напротив не видно...
Вообще то погоду обычно пытается предсказать гидрометцентр,при чём здесь МЧС?
Ну в общем, два этих министерства не угадали погоду ))))