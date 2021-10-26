В горбольнице установят новый современный ангиограф — аппарат для рентгенисследования сосудов. Под него готовят помещение на первом этаже главного корпуса.

Там заменят пол, окна, двери, перегородки и всю внутреннюю отделку основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений. Выровняют кирпичные стены, установят рентгенозащитные металлические ставни. Для отделки стен используют гипсометаллические панели, краску и керамическую плитку, пол покроют линолеумом и плиткой, а также устроят гидроизоляцию. Потолки тоже сделают из специальных панелей с подвесной системой. Затем начнут монтировать собственно ангиографический комплекс.

Кроме этого нужно сформировать новые сети связи и модернизировать инженерные сети: водоотведение, электро- и водоснабжение. Проект уже согласован с Мосгосэкспертизой и департаментом мэрии по ценовой политике в строительстве, следует из сообщения агентства «Москва».

Новый ангиограф будет уже третьим в зеленоградском стационаре. Первый аппарат установили в 2016 году (тоже на первом этаже главного корпуса), когда в больнице имени Кончаловского наконец открылся региональный сосудистый центр. До этого момента ангиограф более полугода отстаивался на складе.