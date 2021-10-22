Тот же ураган нанёс ущерб и Московскому Кремлю. Сильный ветер повалил строительные леса, которые повредили зубцы на кремлёвской стене, а один из них снесли полностью. ЧП произошло на реставрируемом участке стены рядом со Спасской башней. Во время инцидента никто не пострадал, сообщили в ФСО, поскольку строительные работы были приостановлены из-за экстренного предупреждения МЧС о ветре до 20 метров в секунду. Однако Красную площадь временно перекрыли для посещения со всех сторон.