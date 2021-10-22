Последствия урагана: унесённый ветром гараж, поваленные столбы, деревья на трассе, слетевшая облицовка 22.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Ураган оставил после себя разрушения в виде поваленных деревьев и выкорчеванных столбов, а заодно вскрыл проблемы с облицовкой на фасаде домов.

Шквальный ветер налетел на город в обед в пятницу, 22 октября. В 11-м микрорайоне он сдул через дорогу алюминиевый гараж, стоявший у корпуса 1133. По пути он с корнем вырвал несколько дорожных столбов по обе стороны дороги недалеко от соседнего дома, где ведутся работы по благоустройству.

На Пятницком шоссе несколько деревьев упали на трассу. Благо их быстро убрали с проезжей части, и транспортного коллапса не случилось.

В 4-м микрорайоне ветер чуть не сорвал облицовку с фасада корпуса 401. «Дунул ветер и вскрыл проблемы производства работ по блицовке. Делали явно не на совесть» , — рассказал читатель «Зеленоград.ру» Сергей.

В 23-м микрорайоне ветром сорвало плафон с уличного фонаря. «От ветра улетают. Будьте аккуранты» , — предостерегает местная жительница Татьяна.

Тот же ураган нанёс ущерб и Московскому Кремлю. Сильный ветер повалил строительные леса, которые повредили зубцы на кремлёвской стене, а один из них снесли полностью. ЧП произошло на реставрируемом участке стены рядом со Спасской башней. Во время инцидента никто не пострадал, сообщили в ФСО, поскольку строительные работы были приостановлены из-за экстренного предупреждения МЧС о ветре до 20 метров в секунду. Однако Красную площадь временно перекрыли для посещения со всех сторон.

Присылайте свои фотографии и видео урагана и его последствий в вотсап/телеграм: 8-926-100-81-67 или на электронную почту: news@zelenograd.ru.

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Метки:
происшествия, погода
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