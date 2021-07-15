Гроза налетела на Зеленоград днём в четверг, 15 июля. С одной стороны, долгожданная после почти трёхнедельной жары без дождей. С другой — с неприятными последствиями. Некоторые многоэтажки залило сверху на несколько этажей, кто-то ненадолго остался без электричества.
Первый залп грома прогремел в 13:15, потом полыхало и гремело почти безостановочно. Ливень пошёл через пять минут и продолжался больше получаса. Потом примерно на час прекратился и ненадолго возобновился уже с очень отдалёнными громовыми раскатами.
Вот что рассказали читатели «Зеленоград.ру» во время грозы.
«В 20-м микрорайоне грохочет так, что я аж проснулся. Долбит гроза, летают молнии, шквалистый ветер и ливень идёт вовсю. Мои домочадцы (коты) аж попрятались по углам», — пишет Иван.
«Град размером с вишню, и довольно густой. Автомобили наверняка пострадают», — поделилась Мария.
«Мы на даче, у нас перевернуло качели и снесло батут 3 метра диаметром. По окнам лило как из ведра и град размером с горох, молнии и гром над домом. Но быстро всё закончилось», — написала наша читательница в инстаграме.
«Корпус 438 — тачки проверьте. Опять что-то с фасада отлетало», — предупредил Денис. Также про слетевшую облицовку с корпуса 914 рассказал Жан.
В 17-этажном корпусе 2028 через крышу затопило квартиры и площадки до шестого этажа, написал метсный житель. А в 929-м затопило подъезд из-за открытых на лестничных площадках окон.
Возле корпуса 445 в ливнёвку набились сорванные шквалом ветки деревьев — дворовый проезд мгновенно затопило. Дворники вручную чистили сток от нанесённого мусора, показала на видео Татьяна.
«В 505-м остались без электричества, молнии были прямо под окном, а потом был звук выключения трансформатора», — сообщил Никита. В ответ от Регины: «В 504-м в крыле ближе к 505-му тоже сидели без света, а в другом крыле всё норм». Примерно через час электричество восстановилось.
В префектуре «Зеленоград.ру» сказали, чтобы жители оставляли заявки с конкретными адресами, что нет электричества.
Об авариях следует сообщать по телефону единой диспетчерской ЖКХ: 8-495-539-53-53 или единой справочной Москвы: 8-495-777-77-77.
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