Гроза налетела на Зеленоград днём в четверг, 15 июля. С одной стороны, долгожданная после почти трёхнедельной жары без дождей. С другой — с неприятными последствиями. Некоторые многоэтажки залило сверху на несколько этажей, кто-то ненадолго остался без электричества.

Первый залп грома прогремел в 13:15, потом полыхало и гремело почти безостановочно. Ливень пошёл через пять минут и продолжался больше получаса. Потом примерно на час прекратился и ненадолго возобновился уже с очень отдалёнными громовыми раскатами.

Вот что рассказали читатели «Зеленоград.ру» во время грозы.

«В 20-м микрорайоне грохочет так, что я аж проснулся. Долбит гроза, летают молнии, шквалистый ветер и ливень идёт вовсю. Мои домочадцы (коты) аж попрятались по углам», — пишет Иван.

«Град размером с вишню, и довольно густой. Автомобили наверняка пострадают», — поделилась Мария.

«Мы на даче, у нас перевернуло качели и снесло батут 3 метра диаметром. По окнам лило как из ведра и град размером с горох, молнии и гром над домом. Но быстро всё закончилось», — написала наша читательница в инстаграме.