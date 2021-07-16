По информации префектуры, электричества, а также горячего и холодного водоснабжения не было с 14 до 15 часов в корпусах с 503-го по 506-й и в 508-м. Всего — в 513 квартирах.

На место ЧП вызвали пожарных, но никаких действий они не осуществляли. Проблемой занимались аварийные службы энергокомпании, на балансе которой находится пострадавшая трансформаторная будка.

На момент публикации энергокомпании МОЭК и МОЭСК оказались недоступны для комментария, чтобы уточнить причины аварии и источник дыма. В свою очередь, в МЧС по Зеленограду уточнили, что загорания не было, «аварийные службы устранили неисправность».