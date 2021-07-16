Трансформаторная задымилась во время грозы 15 июля после очередной вспышки молнии и разряда грома. В результате в пяти домах пропало электричество. Электроснабжение вернули в течение часа.
«В 505-м остались без электричества, молнии были прямо под окном, а потом был звук выключения трансформатора», — рассказал читатель «Зеленоград.ру» Никита. Другая наша читательница Регина сообщила, что «в 504-м в крыле ближе к 505-му тоже сидели без света, а в другом крыле всё норм».
По информации префектуры, электричества, а также горячего и холодного водоснабжения не было с 14 до 15 часов в корпусах с 503-го по 506-й и в 508-м. Всего — в 513 квартирах.
На место ЧП вызвали пожарных, но никаких действий они не осуществляли. Проблемой занимались аварийные службы энергокомпании, на балансе которой находится пострадавшая трансформаторная будка.
На момент публикации энергокомпании МОЭК и МОЭСК оказались недоступны для комментария, чтобы уточнить причины аварии и источник дыма. В свою очередь, в МЧС по Зеленограду уточнили, что загорания не было, «аварийные службы устранили неисправность».