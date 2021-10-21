Работу в школе Галина совмещает с участием в соревнованиях. Она преподаёт у шестых и восьмых классов. «Некоторые мои ученики смотрели игры в прямом эфире, поэтому поздравления я начала принимать находясь ещё на корте в Италии» , — рассказала она «Зеленоград.ру». Баскетболом Галина начала заниматься в школе 638, которую несколько лет назад присоединили к 853-й. Её тренером стал Алексей Краснов. Теперь они коллеги.

Стритбол отличается от обычного баскетбола количеством игроков — их только три в каждой команде, и зоной игры — половиной баскетбольного игрового поля c единственным кольцом. В стритбол Галина играет в составе команды Latinas. За последний год команда победила в одном из этапов Чемпионата России и заняла второе место в Кубке России.

А ещё летом 2020 года Галина Шепелева одержала победу в конкурсе на лучшую онлайн-тренировку.