Галина Шепелева — учительница физкультуры в школе 853 — поучаствовала в турнире Red Bull Half Court по стритболу (разновидности баскетбола) в составе российской команды, которая одержала победу, разгромив сборную Италии.
Работу в школе Галина совмещает с участием в соревнованиях. Она преподаёт у шестых и восьмых классов. «Некоторые мои ученики смотрели игры в прямом эфире, поэтому поздравления я начала принимать находясь ещё на корте в Италии» , — рассказала она «Зеленоград.ру». Баскетболом Галина начала заниматься в школе 638, которую несколько лет назад присоединили к 853-й. Её тренером стал Алексей Краснов. Теперь они коллеги.
Стритбол отличается от обычного баскетбола количеством игроков — их только три в каждой команде, и зоной игры — половиной баскетбольного игрового поля c единственным кольцом. В стритбол Галина играет в составе команды Latinas. За последний год команда победила в одном из этапов Чемпионата России и заняла второе место в Кубке России.
А ещё летом 2020 года Галина Шепелева одержала победу в конкурсе на лучшую онлайн-тренировку.
Мировой финал турнира Red Bull Half Court состоялся в Риме — лучшие команды встретились на знаменитом корте Scalo San Lorenzo после семи месяцев квалификаций и национальных финалов. «Вы только представьте, как римская публика поддерживала своих, но россиянки справились с этим давлением и стали сильнейшей командой в мире», — комментируют победу в российской группе турнира вконтакте.
«Мы гордимся, что нашей Галине Шепелевой досталась возможность защищать честь России. Так держать!» — пишет школа 853 в своих соцсетях.