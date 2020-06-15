«Физкульт-коннект» — это конкурс дистанционных занятий, которые создают московские преподаватели физкультуры. Конкурс запустили в конце апреля — когда учителя за время дистанционного обучения уже придумали свои особенные форматы проведения занятий.

Конкурс проводился по трем номинациям: индивидуальная, семейная и командная. В первой благодаря поддержке подписчиков «Зеленоград. ру» победила учитель физкультуры Галина Шепелева. Ее ролик набрал 11,8 тысяч просмотров. В своем занятии она сочетала физические и умственные нагрузки: во время прыжков, например, нужно было решить простой пример, а на примере занятия с мячом она объясняла законы сохранения энергии и импульса.