Учительница физкультуры из школы 853 победила в московском конкурсе на лучшую видеотренировку 15.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Галина Шепелева из зеленоградской школы №853 победила в московском конкурсе «Физкульт-коннект» на лучшую онлайн-тренировку. Она благодарит жителей Зеленограда за активную поддержку на протяжении всего голосования.

«Физкульт-коннект» — это конкурс дистанционных занятий, которые создают московские преподаватели физкультуры. Конкурс запустили в конце апреля — когда учителя за время дистанционного обучения уже придумали свои особенные форматы проведения занятий.

Конкурс проводился по трем номинациям: индивидуальная, семейная и командная. В первой благодаря поддержке подписчиков «Зеленоград. ру» победила учитель физкультуры Галина Шепелева. Ее ролик набрал 11,8 тысяч просмотров. В своем занятии она сочетала физические и умственные нагрузки: во время прыжков, например, нужно было решить простой пример, а на примере занятия с мячом она объясняла законы сохранения энергии и импульса.

Всего на конкурс поступило 722 заявки, из них 222 индивидуальных. Ролики прислали представители 214 образовательных организаций, в том числе 15 колледжей.

«Хочу выразить слова благодарности всем, поддержавшим меня в конкурсе „Физкульт-коннект“. Ваша поддержка ощущалась на протяжении всего голосования. Спасибо вам!» — написала Шепелева.

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Метки:
спорт, дистанционное обучение
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