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Автобус и два автомобиля столкнулись на Центральном проспекте. Пострадали четыре человека 12.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Несколько пассажиров автобуса и водитель одной из машин получили травмы во время дорожно-транспортного происшествия на Центральном проспекте у площади Юности.

Водитель «Лады Ларгуса» резко затормозил перед автобусом 400э, из-за чего тот врезался в универсал. Водитель «Доджа», следовавший за автобусом, также не успел среагировать на неожиданное торможение идущего впереди транспорта и врезался в 400-й.

В результате пострадали три пассажира автобуса (при падении) и водитель «Ларгуса». По предварительным данным ГИБДД, травмы у всех незначительные.

На месте происшествия работали бригады «скорой», сотрудники Госавтоинспекции, Центра организации дорожного движения и МЧС, сообщил «Зеленоград.ру» очевидец.

ДТП произошло на Центральном проспекте около восьми часов утра во вторник, 12 октября, напротив дома площадь Юности, 2.

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Метки:
дтп, происшествия, центральный проспект, площадь юности
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