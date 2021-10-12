Несколько пассажиров автобуса и водитель одной из машин получили травмы во время дорожно-транспортного происшествия на Центральном проспекте у площади Юности.

Водитель «Лады Ларгуса» резко затормозил перед автобусом 400э, из-за чего тот врезался в универсал. Водитель «Доджа», следовавший за автобусом, также не успел среагировать на неожиданное торможение идущего впереди транспорта и врезался в 400-й.

В результате пострадали три пассажира автобуса (при падении) и водитель «Ларгуса». По предварительным данным ГИБДД, травмы у всех незначительные.

На месте происшествия работали бригады «скорой», сотрудники Госавтоинспекции, Центра организации дорожного движения и МЧС, сообщил «Зеленоград.ру» очевидец.

ДТП произошло на Центральном проспекте около восьми часов утра во вторник, 12 октября, напротив дома площадь Юности, 2.