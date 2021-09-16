Магазин женской одежды Ellis открылся сегодня на первом этаже в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне. Владелец говорит, что продает там теплую, качественную и стильную верхнюю одежду для женщин. Магазин работает с 10:00 до 21:00.