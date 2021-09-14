Также опубликовано другое видео, где она говорит «У меня [имя] забрал сигареты и даже не покурить перед смертью […] с крыши дома не звони… вы поняли». Это слова из песни «Номера» группы LSP: «и камнем вниз с крыши дома / не звони, уже недоступны мои номера». Эта песня звучала в прямом эфире в момент падения. Эта песня вышла в 2014 году, а в 2018-м Роскомнадзор признал её запрещенной из-за описания способа совершения самоубийства. Несмотря на запрет, песня легко доступна.