Девушка выпала с балкона во время прямого эфира в инстаграме под запрещенную песню о самоубийстве 14.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Видео прямого эфира в инстаграме, где девушка сидит на краю балкона, а затем падает с него, опубликовано в понедельник в разных источниках. Сообщают, что это Зеленоград, хотя точно определить район по окружающим домам не удалось. Причины этого поступка неизвестны. Официально о происшествии не сообщается.

Известно, что погибшая была тату-мастером. Сколько ей было лет, точно неизвестно. В 2019 году она писала в группе про татуировки "да, мне взаправду 15" (то есть сейчас ей 17), но в её профиле вконтакте указан 2001-й год рождения (то есть сейчас - 19).

Также опубликовано другое видео, где она говорит «У меня [имя] забрал сигареты и даже не покурить перед смертью […] с крыши дома не звони… вы поняли». Это слова из песни «Номера» группы LSP: «и камнем вниз с крыши дома / не звони, уже недоступны мои номера». Эта песня звучала в прямом эфире в момент падения. Эта песня вышла в 2014 году, а в 2018-м Роскомнадзор признал её запрещенной из-за описания способа совершения самоубийства. Несмотря на запрет, песня легко доступна.

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Метки:
самоубийство
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