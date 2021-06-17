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Студентка МИЭТа упала с крыши 85-этажной башни в Москва-Сити 17.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Двадцатилетняя студентка МИЭТа Диана Белорукова погибла при падении с высоты. О происшествии коротко сообщил ТАСС, позже в разных СМИ и соцсетях появилась разрозненная информация с остальными деталями, в том числе «5-й канал» установил имя погибшей.

Диана находилась на смотровой площадке, расположенной на дополнительном 86-м открытом этаже башни «Око» (на высоте 354 метра). По распространённой в интернете версии, девушка быстро перебралась через ограду, и охрана не успела её остановить. В день смерти на странице Дианы вконтакте появилось «прощальное послание».

Диана училась на факультете биомедицинских систем в МИЭТе, куда поступила после гуманитарного и физико-математического классов краснодарской гимназии. Родилась и до 10-го класса училась в Казахстане, сообщается в её профиле.

Вконтакте у неё есть ещё одна страница, где девушка выкладывала свои стихи. В инстаграме она вела личный блог с короткими комментариями под фото и видео. Там есть, например, пятисекундное видео с 20-летия, которое она отметила в декабре прошлого года. Последний пост со словами «Скажи, Apollo, знаешь ли ты счастье?» был опубликован за два дня до трагедии.

«Прощальное послание» от имени самой Дианы, противоречивое по содержанию и похожее по стилю на её манеру писать, появилось в ВК через пять с половиной часов после её гибели. В нём написано в частности: «Жаль, но похоже я свою жизнь исчерпала», а также автор обращается к маме: «Спасибо за эту жизнь, моя дорогая maman. И, пожалуйста, найди в себе силы простить и принять отличность моего бытия от твоего. Я верю, что мой покой не препятствие для твоего счастья, даже если сейчас ты с этим не согласна» — и ко всем: «Эти 20 лет стоили того, чтобы их прожить. Я полна и довольна. Ухожу без каких-либо переживаний, так что прошу и вас не относиться к этому слишком серьёзно». В комментариях одного из обсуждений предполагают, что «прощальное послание» (как автор сам называет его) Диана действительно могла опубликовать на своей странице с помощью функции отложенной публикации: не случись трагедии, она могла отменить её.

Следственный комитет столицы проводит расследование смертельного падения девушки с крыши башни «Око» в Москва-Сити. По данным казахстанского издания «Экспресс К», обстоятельства гибели Дианы Белоруковой также выясняют в МИД Казахстана. По информации, представленной казахским дипломатам нашим следственным комитетом, «погибшая является гражданкой России и поэтому другая информация о ней не разглашается». Для отечественной широкой публики и СМИ эта информация также является закрытой, как любая, потенциально или фактически связанная с суицидами.

Четыре года назад, в январе 2017-го, с крыши этой же башни упал 18-летний студент ведущего российского экономического вуза. Его разбег по крыше перед падением снимали на видео, которое из-за цензуры удалили из интернета.

На крыше башни «Око» (так называемом 86-м этаже) расположены ресторанный комплекс и смотровая площадка, а зимой здесь оборудуют каток. Территория огорожена высоким прозрачным забором с сеткой.

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Метки:
происшествия, несчастный случай, суицид
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Обсуждение
Свити ***
Вчера, 11:22
Очень глупо..и очень жаль...
A T
Вчера, 16:25
Может, не стоит анализировать, что там в вк и пр., и так страшно представить, каково сейчас её близким. Должно быть что-то крайне серьёзное, чтобы человек дошёл до состояния, в котором совершают такой поступок.
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