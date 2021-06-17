Двадцатилетняя студентка МИЭТа Диана Белорукова погибла при падении с высоты. О происшествии коротко сообщил ТАСС, позже в разных СМИ и соцсетях появилась разрозненная информация с остальными деталями, в том числе «5-й канал» установил имя погибшей.

Диана находилась на смотровой площадке, расположенной на дополнительном 86-м открытом этаже башни «Око» (на высоте 354 метра). По распространённой в интернете версии, девушка быстро перебралась через ограду, и охрана не успела её остановить. В день смерти на странице Дианы вконтакте появилось «прощальное послание».

Диана училась на факультете биомедицинских систем в МИЭТе, куда поступила после гуманитарного и физико-математического классов краснодарской гимназии. Родилась и до 10-го класса училась в Казахстане, сообщается в её профиле.

Вконтакте у неё есть ещё одна страница, где девушка выкладывала свои стихи. В инстаграме она вела личный блог с короткими комментариями под фото и видео. Там есть, например, пятисекундное видео с 20-летия, которое она отметила в декабре прошлого года. Последний пост со словами «Скажи, Apollo, знаешь ли ты счастье?» был опубликован за два дня до трагедии.