Зеленоградцы могут принять участие в съёмках очередных «Ёлок». Они пройдут, в воскресенье, 12 сентября, сбор на площади Юности, 1. Начало — в 19:00.

Нужно будет прийти в зимней одежде и захватить с собой новогоднюю атрибутику: бенгальские огни, мишуру, колпак Деда Мороза и тому подобное.

Людям нужно будет выстроиться в ёлочную игрушку в форме шара с импровизированной буквой Z внутри.

Для создания новогодней атмосферы площадь покроют сотнями килограммов искусственного снега и поставят большую наряженную ёлку.

Подать заявку на участие в съёмках можно по электронной почте: elki.film@bazelevs.ru.