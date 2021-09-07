Зеленоградцы могут принять участие в съёмках очередных «Ёлок». Они пройдут, в воскресенье, 12 сентября, сбор на площади Юности, 1. Начало — в 19:00.
Нужно будет прийти в зимней одежде и захватить с собой новогоднюю атрибутику: бенгальские огни, мишуру, колпак Деда Мороза и тому подобное.
Людям нужно будет выстроиться в ёлочную игрушку в форме шара с импровизированной буквой Z внутри.
Для создания новогодней атмосферы площадь покроют сотнями килограммов искусственного снега и поставят большую наряженную ёлку.
Подать заявку на участие в съёмках можно по электронной почте: elki.film@bazelevs.ru.
Все новеллы, из которых будет состоять восьмая часть кинофраншизы, основаны на реальных событиях, произошедших в канун Нового года. Премьера состоится 16 декабря.
Предыдущая часть называлась «Ёлки последние», но зрители атаковали создателей проекта просьбами продолжить.
Сюжеты новелл и актёрский состав пока держат в секрете. Известно, что большинство персонажей появятся впервые. В предыдущих фильмах центральные роли исполняли Иван Ургант и Сергей Светлаков. Вероятно, они примут участие и в восьмой части.
Кроме Зеленограда, съёмки пройдут и в других городах, где местные жители также выстроятся в шар с другими буквами внутри. Из них в конце фильма составят какое-то слово или фразу.
Руководит нынешним проектом режиссёр и продюсер Антон Богданов («Ёлки», «Реальные пацаны», «Майор Гром: чумной доктор»). Общее руководство — Тимур Бекмамбетов.
Производством картины занимаются IVI Originals и студия «Базелевс».
За всё время с 2010 года «Ёлки» собрали в прокате больше шести миллиардов рублей и вошли в топ-40 самых кассовых российских фильмов.