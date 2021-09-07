На площади Юности пройдут съёмки очередных «Ёлок». Жителей приглашают поучаствовать в массовой сцене 07.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы могут принять участие в съёмках очередных «Ёлок». Они пройдут, в воскресенье, 12 сентября, сбор на площади Юности, 1. Начало — в 19:00.

Нужно будет прийти в зимней одежде и захватить с собой новогоднюю атрибутику: бенгальские огни, мишуру, колпак Деда Мороза и тому подобное.

Людям нужно будет выстроиться в ёлочную игрушку в форме шара с импровизированной буквой Z внутри.

Для создания новогодней атмосферы площадь покроют сотнями килограммов искусственного снега и поставят большую наряженную ёлку.

Подать заявку на участие в съёмках можно по электронной почте: elki.film@bazelevs.ru.

Все новеллы, из которых будет состоять восьмая часть кинофраншизы, основаны на реальных событиях, произошедших в канун Нового года. Премьера состоится 16 декабря.

Предыдущая часть называлась «Ёлки последние», но зрители атаковали создателей проекта просьбами продолжить.

Сюжеты новелл и актёрский состав пока держат в секрете. Известно, что большинство персонажей появятся впервые. В предыдущих фильмах центральные роли исполняли Иван Ургант и Сергей Светлаков. Вероятно, они примут участие и в восьмой части.

Кроме Зеленограда, съёмки пройдут и в других городах, где местные жители также выстроятся в шар с другими буквами внутри. Из них в конце фильма составят какое-то слово или фразу.

Руководит нынешним проектом режиссёр и продюсер Антон Богданов («Ёлки», «Реальные пацаны», «Майор Гром: чумной доктор»). Общее руководство — Тимур Бекмамбетов.

Производством картины занимаются IVI Originals и студия «Базелевс».

За всё время с 2010 года «Ёлки» собрали в прокате больше шести миллиардов рублей и вошли в топ-40 самых кассовых российских фильмов.

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Метки:
площадь юности, снимают кино
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