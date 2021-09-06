Места в будущем паркинге начали продавать в 17-м микрорайоне. Цены — от 800 тысяч рублей
Стоимость платных парковок в 17 микрорайоне с 1 октября вырастет на 500 рублей. Новая цена составит от 3500 до 5500 рублей в месяц. Об этом сообщили в телеграм-канале «Жемчужина Зеленограда».
«Они об этот предупреждали, еще когда в прошлый раз подняли на 500 рублей, — пишет местный житель Юрий. — „А чем вы не довольны, это была акционная цена, осенью ещё поднимем“. Ну вот, эти обещания выполняют».
Информацию об условиях аренды парковочного места можно уточнить по телефону 8-968-655-55-71.
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