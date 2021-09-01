Во время грозы днём в среду, 1 сентября, в Горетовке загорелся двухэтажный частный дом. Пожар начался с крыши — очевидцы утверждают, что туда ударила молния.

Огонь потушили, детали выясняются. Во время происшествия никто не пострадал.