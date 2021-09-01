От удара молнии загорелся дом в Горетовке 01.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Во время грозы днём в среду, 1 сентября, в Горетовке загорелся двухэтажный частный дом. Пожар начался с крыши — очевидцы утверждают, что туда ударила молния.

Огонь потушили, детали выясняются. Во время происшествия никто не пострадал.

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Метки:
происшествия, погода, пожары, деревня горетовка
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