Во время грозы днём в среду, 1 сентября, в Горетовке загорелся двухэтажный частный дом. Пожар начался с крыши — очевидцы утверждают, что туда ударила молния.
Огонь потушили, детали выясняются. Во время происшествия никто не пострадал.
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