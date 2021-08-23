Новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру» — хоккейный клуб «Ледовая дружина». Разыгрываем абонемент на тренировки 23.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Представляем нового партнёра клуба друзей «Зеленоград.ру»: любительский хоккейный клуб «Ледовая дружина».

Клуб существует в Зеленограде с 2015 года, организован хоккеистами, которые начинали играть во дворах. С 2016 года работает с тренером, воспитанником челябинской школы хоккея, Александром Гордеевым. За последние годы команда клуба становилась призёром многих российских соревнований.

«Ледовая дружина» приглашает всех увлечённых хоккеем на тренировки и матчи следующего сезона.

Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» — бесплатное первое занятие (при наличии своей экипировки) и скидка 15% на месячный абонемент.

Среди участников клуба друзей «Зеленоград.ру» «Ледовая дружина» разыгрывает 5 бесплатных тренировок в сентябре. Для посещения тренировок нужна своя экипировка. Чтобы участвовать в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 30 августа.

Телефон клуба: +7-926-155-64-04

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Метки:
клуб друзей, хоккей, Ледовая дружина
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