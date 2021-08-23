Представляем нового партнёра клуба друзей «Зеленоград.ру»: любительский хоккейный клуб «Ледовая дружина».

Клуб существует в Зеленограде с 2015 года, организован хоккеистами, которые начинали играть во дворах. С 2016 года работает с тренером, воспитанником челябинской школы хоккея, Александром Гордеевым. За последние годы команда клуба становилась призёром многих российских соревнований.

«Ледовая дружина» приглашает всех увлечённых хоккеем на тренировки и матчи следующего сезона.

Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» — бесплатное первое занятие (при наличии своей экипировки) и скидка 15% на месячный абонемент.