Представляем нового партнёра клуба друзей «Зеленоград.ру»: любительский хоккейный клуб «Ледовая дружина».
Клуб существует в Зеленограде с 2015 года, организован хоккеистами, которые начинали играть во дворах. С 2016 года работает с тренером, воспитанником челябинской школы хоккея, Александром Гордеевым. За последние годы команда клуба становилась призёром многих российских соревнований.
«Ледовая дружина» приглашает всех увлечённых хоккеем на тренировки и матчи следующего сезона.
Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» — бесплатное первое занятие (при наличии своей экипировки) и скидка 15% на месячный абонемент.
Среди участников клуба друзей «Зеленоград.ру» «Ледовая дружина» разыгрывает 5 бесплатных тренировок в сентябре. Для посещения тренировок нужна своя экипировка. Чтобы участвовать в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 30 августа.
Телефон клуба: +7-926-155-64-04