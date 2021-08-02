2 августа во второй половине дня начнут работу шесть бахчевых развалов у корпусов 403А, 1504,1812, 617А, 802, 1204. Ещё три палатки у корпусов 900, 1121 и 1640 откроются в ближайшее время. Купить дыни и арбузы можно будет с 9:00 до 21:00 ежедневно. Закроются развалы 1 октября.