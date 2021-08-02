Девять уличных палаток по продаже арбузов и дынь откроются в начале августа. Цены в них не ниже магазинных 02.08.2021 ZELENOGRAD.RU

2 августа во второй половине дня начнут работу шесть бахчевых развалов у корпусов 403А, 1504,1812, 617А, 802, 1204. Ещё три палатки у корпусов 900, 1121 и 1640 откроются в ближайшее время. Купить дыни и арбузы можно будет с 9:00 до 21:00 ежедневно. Закроются развалы 1 октября.

Цена за килограмм арбуза составит 50 рублей, дыни «Колхозница» — 70, дыни «Торпеда» — 80, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. При этом цены на арбузы в магазинах «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Ашан» варьируются от 30 до 130 рублей, в зависимости от сорта. На дыни — от 50 до 135 рублей.

Где вы предпочитаете покупать дыни и арбузы?
На развалах
В супермаркетах
Не придаю этому значения
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Метки:
продукты, торговля, овощи и фрукты
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