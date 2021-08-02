Сбежавшая змея в МЖК

На детской площадке между корпусами 523 и 533 в МЖК неизвестно откуда появилась змея, ползала по детскому домику. Местные жители предполагают, что сбежала из какого-нибудь террариума.

Родители переживают о случившемся, потому что никто из них не опознал, ядовитая это змея или нет. «Как представлю, что мы могли вот так стоять общаться, наши дети залезли бы в свой любимый домик, а там она. Дети в два-три года захотели бы, наверное, потрогать её. Надеюсь, такого больше не повторится», — поделилась с нами одна из мам.

Змея внешне похожа на техасского полоза-альбиноса — популярный вид у террариумистов. Вид неядовитый, но может проявить агрессию и укусить, если почувствует опасность.

Что в итоге стало со змеёй, толком неизвестно: одни говорят, что её отловили, другие — что сама уползла.