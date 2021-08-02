Змею обнаружили на детской площадке в МЖК — обеспокенные родители разослали знакомым предупреждающее видео. А через несколько дней на другой детской площадке, расположенной в 14-м микрорайоне, кто-то оставил хорька, нуждающегося в ветеринарной помощи.
На детской площадке между корпусами 523 и 533 в МЖК неизвестно откуда появилась змея, ползала по детскому домику. Местные жители предполагают, что сбежала из какого-нибудь террариума.
Родители переживают о случившемся, потому что никто из них не опознал, ядовитая это змея или нет. «Как представлю, что мы могли вот так стоять общаться, наши дети залезли бы в свой любимый домик, а там она. Дети в два-три года захотели бы, наверное, потрогать её. Надеюсь, такого больше не повторится», — поделилась с нами одна из мам.
Змея внешне похожа на техасского полоза-альбиноса — популярный вид у террариумистов. Вид неядовитый, но может проявить агрессию и укусить, если почувствует опасность.
Что в итоге стало со змеёй, толком неизвестно: одни говорят, что её отловили, другие — что сама уползла.
Хорька обнаружили в четверг на детской площадке возле корпуса 1472. «Похоже, у него что-то с задними лапами. Со слов детей, принёс пьяный мужик и оставил», — рассказал нам местный житель.
Позже в сообществе вконтакте «Потеряшки Зеленограда» написали, что хорька с площадки забрали и отнесли в ближайшую ветклинику. Однако там сказали, что не занимаются такими видами животных, и не смогли толком оценить состояние зверька. «Сейчас хоря забрала волонтёр от приюта, занимающегося хорьками», — сообщила женщина, подобравшая хорька.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.