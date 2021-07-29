Коноплю в промышленных масштабах выращивали и сушили три человека в деревне Лыткино рядом с Зеленоградом. Ферму организовали в бывшем питомнике для животных. В арендованном помещении устроили комнаты-теплицы с вентиляцией, датчиками температуры и специальным освещением.

При осмотре помещения полицейские изъяли 23 горшка с растениями, а также полторы тысячи засушенных кустов общим весом около 10 килограммов. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

В ходе операции полиция при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержала 48-летнего местного жителя и двух уроженцев ближнего зарубежья — 22 и 49 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщили в областной полиции.

Против них возбудили уголовное дело по статьям 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 (покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Одного из подозреваемых поместили под домашний арест, двух других заключили под стражу. Из-за решётки они рассказали, что помогали другу, а также объяснили, в чём заключались их обязанности.