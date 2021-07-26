«Пожар на заводе „Микрон“. Из окон валит чёрный дым, а из здания эвакуировали людей», — сообщил телеграм-канал «Московские новости» около половины четвёртого дня в субботу.

Пожар случился на одном из арендуемых у завода складов. Пламя охватило более 50 квадратных метров помещения, рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.