«Пожар на заводе „Микрон“. Из окон валит чёрный дым, а из здания эвакуировали людей», — сообщил телеграм-канал «Московские новости» около половины четвёртого дня в субботу.
Пожар случился на одном из арендуемых у завода складов. Пламя охватило более 50 квадратных метров помещения, рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.
«Из здания эвакуировали 16 человек, сделали это ещё до прибытия пожарных. К счастью, никто не пострадал», — сообщил телеграм-канал агентства «Москва»
Другой источник сообщил, что утром в воскресенье на пульт пришло новое сообщение о сильном задымлении на складе «Микрона». На месте пожарные выяснили, что тлеет обшивка стен.
Причины возгорания департамент ГОЧСиПБ не уточнил.
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