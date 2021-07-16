Ресторанный комплекс, как его называли в проекте инвесторы застройки (компания «Вит-Сириус»), построили еще в прошлом году. Но из-за ограничений, связанных с ковидом, а потом и начавшейся реконструкции Крюковской площади, сроки открытия несколько раз переносили. Существующие торговые шатры пока остаются на месте по крайней мере до осени, сообщили «Зеленоград.ру» в «Вит-Сириусе».

Об арендаторах в новом ТЦ пока мало что известно. В прошлом году планировалось, что там будут работать кофейня Ruma's и кафе Friends. В цокольном этаже намеревались разместить магазины, а на 1 и 2 этажах — кафе и рестораны.

Гастрономический центр — это объединение в одном здании кафе, ресторанов и торговых рядов, как правило, с фермерской продукцией. Не исключается и досуговое пространство — например, игровая зона для детей или зона мастер-классов.