Магазин с широким выбором лучших коллекций керамической плитки и керамогранита известного бренда Kerama Marazzi открылся в Зеленограде — улица Гоголя, дом 2 (на первом этаже бизнес-центра «Серебряный кит»). Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00. Есть удобная парковка, в магазине работают профессиональные консультанты, можно сделать дизайн-проект для всей квартиры. Доставка по Зеленограду до подъезда — 300 рублей.
В ассортименте магазина — более 1000 наименований современной и стильной керамической плитки и керамогранита на любой вкус, разного формата, дизайна и ценовых категорий. Это и фасадная, и интерьерная плитка — для пола, стен, санузлов, кухонь. Есть керамогранит под бетон, под камень, дерево и мрамор. Представлены разные коллекции, в том числе особо популярная Milano, новинка 2020 года. Имеется керамогранит большого и очень большого формата.
Цены — от 400 рублей за квадратный метр. Консультанты помогут с выбором и разработают эскиз дизайн-проекта для любого помещения. От покупателя требуется только прийти с точными размерами. Также в продаже имеются обои и мебель для ванных комнат.
Контакты магазина: 8-800-700-69-21, 8-991-591-68-08
keramir24.ru
sale@keramir24.ru
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