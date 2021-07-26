В ассортименте магазина — более 1000 наименований современной и стильной керамической плитки и керамогранита на любой вкус, разного формата, дизайна и ценовых категорий. Это и фасадная, и интерьерная плитка — для пола, стен, санузлов, кухонь. Есть керамогранит под бетон, под камень, дерево и мрамор. Представлены разные коллекции, в том числе особо популярная Milano, новинка 2020 года. Имеется керамогранит большого и очень большого формата.