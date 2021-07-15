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Короткое замыкание на кухне спровоцировало пожар в пустой квартире 9-го микрорайона. Соседей выводили на улицу в дыхательных масках 15.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошёл ранним утром в четверг, 15 июля, в корпусе 931. Дым из окна заметила проезжавшая мимо в 5 часов 28 минут бригада «скорой помощи», сразу сообщили пожарным.

На месте пожарные обнаружили, что языки пламени прорываются из окна квартиры на шестом этаже 12-этажки. Дверь пришлось вскрывать, чтобы попасть в однокомнатную квартиру. Сразу начали обследовать жилище для поиска возможных пострадавших, работали в плотном задымлении.

В квартире никого не оказалось — и тогда подали ствол на тушение. Очаг возгорания был на кухне.

Из соседней и верхних квартир пожарные по маршевой лестнице вывели на улицу трёх человек, надев на них дыхательные маски. В результате никто не пострадал и не надышался дымом.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электроприборов, проще говоря — короткое замыкание.

Один из читателей «Зеленоград.ру» рассказал, что проснулся в третьем часу ночи от запаха гари в 15-м микрорайоне. Было похоже, будто горит мусор. В МЧС нам сказали, что вызовов в это время из этого района им не поступало. По мнению читателя, запах горелого мусора и пластика шёл со стороны Солнечногорского округа.

Если вы тоже заметили этот запах, напишите нам в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
происшествия, микрорайон 9, пожары
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Обсуждение
A T
Вчера, 16:07
Жесть какая, КЗ в пустой квартире. Живу в соседнем доме, подумала спросонья, что где-то рядом и нужно выходить.
Впервые, кстати, вижу, что человек проснулся именно от запаха гари. Например, мы так в 20 с лишним лет назад при пожаре в лагере проснулись только от криков на улице и побежали поднимать соседей, а то бы спали дальше и дышали этой хренью. И дома от кашля животных, когда брат оставил и сжёг что-то на плите (сам уже крепко спал). Да и вообще сколько случаев, страшная штука - дым.
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