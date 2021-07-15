Пожар произошёл ранним утром в четверг, 15 июля, в корпусе 931. Дым из окна заметила проезжавшая мимо в 5 часов 28 минут бригада «скорой помощи», сразу сообщили пожарным.

На месте пожарные обнаружили, что языки пламени прорываются из окна квартиры на шестом этаже 12-этажки. Дверь пришлось вскрывать, чтобы попасть в однокомнатную квартиру. Сразу начали обследовать жилище для поиска возможных пострадавших, работали в плотном задымлении.

В квартире никого не оказалось — и тогда подали ствол на тушение. Очаг возгорания был на кухне.

Из соседней и верхних квартир пожарные по маршевой лестнице вывели на улицу трёх человек, надев на них дыхательные маски. В результате никто не пострадал и не надышался дымом.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электроприборов, проще говоря — короткое замыкание.