Лесной пожар на площади 2,5 га произошел в Красногорском городском округе, всего в десяти километрах от Зеленограда.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Однако затем, уже по официальным данным МЧС, площадь пожара увеличилась до четырх га.

«В 13:00 поступила информация о возникновении очага лесного пожара в Истринском лесничестве. Очаг обнаружен авиапатрулированием в 3 км севернее микрорайона Опалиха городского округа Красногорск. По состоянию на 15:20 площадь пожара составляет 4 га» , — цитирует ТАСС сообщение МЧС. «Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация не требуется. Уровень ПДК не превышает нормы» , — говорится в сообщении МЧС.

Пока в районе пожара преобладает юго-восточный ветер и дым несёт мимо Зеленограда. Однако по прогнозу к среде ветер может перемениться и запах гари дойдёт до нашего города. Координаты пожара по данным Сканэкс — 55.860857 N, 37.243856 E.