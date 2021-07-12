Крупный лесной пожар произошел в десяти километрах от Зеленограда. Людям запретили заходить в лес 12.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Лесной пожар на площади 2,5 га произошел в Красногорском городском округе, всего в десяти километрах от Зеленограда.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Однако затем, уже по официальным данным МЧС, площадь пожара увеличилась до четырх га.

«В 13:00 поступила информация о возникновении очага лесного пожара в Истринском лесничестве. Очаг обнаружен авиапатрулированием в 3 км севернее микрорайона Опалиха городского округа Красногорск. По состоянию на 15:20 площадь пожара составляет 4 га» , — цитирует ТАСС сообщение МЧС. «Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация не требуется. Уровень ПДК не превышает нормы» , — говорится в сообщении МЧС.

Пока в районе пожара преобладает юго-восточный ветер и дым несёт мимо Зеленограда. Однако по прогнозу к среде ветер может перемениться и запах гари дойдёт до нашего города. Координаты пожара по данным Сканэкс — 55.860857 N, 37.243856 E.

Ещё один пожар произошел сегодня в Дмитровском городском округе.

На фоне этих пожаров до 19 июля ограничено пребывание людей в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области, сообщил комитет лесного хозяйства. Причина — высокая пожароопасность из-за жары. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Лесничества усилили патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциий организовано ежедневное дежурство ответственных лиц; создана система контрольно-пропускных пунктов; все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров; организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог", — рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По прогнозу погоды дождей в ближайшую неделю не ожидается, а воздух может прогреваться до 33 градусов, хотя возможны локальные дожди с грозами.

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Метки:
происшествия, лес, пожары
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