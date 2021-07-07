Наш читатель Андрей просит помощи в розыске этого «художника». В полицию он обращаться не будет. «В полицию, думаю, нет смысла [обращаться], а вот за уши подергать виновника — это можно».

Если вы стали очевидцем этого вандализма или что-то знаете, напишите, пожалуйста, Андрею в личные сообщения вконтакте или сообщите ему по телефону: 8-977-255-86-33.