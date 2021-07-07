СТО Зеленоград: спонсор темы
Белый автомобиль ночью разрисовали сердечками, звездами и солнышками. Хозяин машины разыскивает очевидцев и художников 07.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Кто-то разрисовал белый «Ниссан Кашкай» в ночь с 6 на 7 июля. Автомобиль был припаркован возле корпуса 1450.

Наш читатель Андрей просит помощи в розыске этого «художника». В полицию он обращаться не будет. «В полицию, думаю, нет смысла [обращаться], а вот за уши подергать виновника — это можно».

Если вы стали очевидцем этого вандализма или что-то знаете, напишите, пожалуйста, Андрею в личные сообщения вконтакте или сообщите ему по телефону: 8-977-255-86-33.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

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Метки:
автомобиль, происшествия, вандализм
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