Кто-то разрисовал белый «Ниссан Кашкай» в ночь с 6 на 7 июля. Автомобиль был припаркован возле корпуса 1450.
Наш читатель Андрей просит помощи в розыске этого «художника». В полицию он обращаться не будет. «В полицию, думаю, нет смысла [обращаться], а вот за уши подергать виновника — это можно».
Если вы стали очевидцем этого вандализма или что-то знаете, напишите, пожалуйста, Андрею в личные сообщения вконтакте или сообщите ему по телефону: 8-977-255-86-33.
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