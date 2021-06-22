Об утонувшем в городском пруду человеке сообщил очевидец. Он рассказал патрульным спасателям «Жилищника», что молодой человек прыгнул с пирса и не вынырнул. Это произошло в 14:26 во вторник, 22 июня.

Прибывшие сотрудники МЧС и патрулирующие территорию спасатели опросили отдыхающих, но больше никто ничего не видел. На поверхности воды тела не было, поэтому на место вызвали водолазов со специальным оборудованием, чтобы обследовать дно пруда.

В 17:58 после проведения поисковых работ водолазы Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» извлекли тело из воды.



В 18:00 установили личность погибшего — 22-летнего гражданина Таджикистана. Он нырял в зоне, запрещённой для купания, в трёх метрах от берега и 180 метрах от зоны отдыха с купанием. Предварительная причина смерти — утопление, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

Ведомство регулярно предупреждает людей, чтобы не прыгали с пирсов, не ныряли с мостов: определить глубину на глаз сложно, и, не рассчитав, можно получить серьезную травму, потерять сознание и в результате утонуть.