В 1996 году Сергей Князев окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Инженер-строитель-технолог». Работал по специальности в строительных и жилищно-коммунальных организациях Зеленограда, прошел путь от инженера до генерального директора. В частности, трудился в государственном учреждении «Инженерная служба», ООО «Водоучет». С 2010 года работал в управе района Савелки.

«Он очень любил Зеленоград, свой район. За годы созидательного труда он многое сделал для благоустройства округа, повышения качества жизни людей. Немало инновационных планов было у Сергея Валерьевича по развитию района Савелки», рассказал префект Анатолий Смирнов.