Ушел из жизни заместитель главы управы района Савелки Сергей Князев 16.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Сергей Валерьевич Князев скоропостижно скончался 14 июня на 49-м году жизни. Он занимался в управе вопросами ЖКХ, благоустройства и строительства.

В 1996 году Сергей Князев окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Инженер-строитель-технолог». Работал по специальности в строительных и жилищно-коммунальных организациях Зеленограда, прошел путь от инженера до генерального директора. В частности, трудился в государственном учреждении «Инженерная служба», ООО «Водоучет». С 2010 года работал в управе района Савелки.

«Он очень любил Зеленоград, свой район. За годы созидательного труда он многое сделал для благоустройства округа, повышения качества жизни людей. Немало инновационных планов было у Сергея Валерьевича по развитию района Савелки», рассказал префект Анатолий Смирнов.

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Метки:
некролог, Князев Сергей Валерьевич
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