Двое пьяных шумели и хулиганили во дворе дома в 8-м микрорайоне в ночь на воскресенье, 13 июня. Местный житель пытался вразумить их, но они только раззадорились.

Пока мужчина ругался с полураздетым хулиганом, второй буйный начал выгребать мусор из урны у дома и выбрасывать на газон. Он же потом с отломанной от дерева большой веткой нападёт на мужчину с намерением ударить. Они в итоге всё же переместились из этого двора в какое-то другое место, но с угрозами.