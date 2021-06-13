Двое пьяных шумели и хулиганили во дворе дома в 8-м микрорайоне в ночь на воскресенье, 13 июня. Местный житель пытался вразумить их, но они только раззадорились.
Пока мужчина ругался с полураздетым хулиганом, второй буйный начал выгребать мусор из урны у дома и выбрасывать на газон. Он же потом с отломанной от дерева большой веткой нападёт на мужчину с намерением ударить. Они в итоге всё же переместились из этого двора в какое-то другое место, но с угрозами.
Наглость поступка ещё и в том, что всё происходило в ста метрах от отдела полиции по районам Силино и Старому Крюково. Вызывал ли кто-то из потревоженных местных жителей полицию или пытался ли обратиться на КПП этого отдела, чтобы полицейские смогли оперативно задержать нарушителей, неизвестно.
«Зеленоград.ру» просит опознать хулиганов — сообщите, если узнаёте этих людей на видео. Запись редакция передала в полицию.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.